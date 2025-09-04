MieterMagazin 9/25, Inhaltsverzeichnis

2.9.25

Für eine SAT.1 Produktion zum Thema Untermietverhältnisse werden Mieterinnen und Mieter gesucht, die negative Erfahrungen als Untermietende gemacht haben, z.B. durch Umgehung des Kündigungsschutzes oder der Vereinbarung überteuerter Mieten.

Bei Interesse bitte eine Mail an Frau Lisa Putz: lisa.putz@terminal-d.com

18.8.25

Das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL sucht für eine Reportage über die Wohnungsnot in Deutschland Menschen, die von drohender Wohnungsnot betroffen sind und bereit wären, darüber (ggf. anonymisiert) zu sprechen.

Bei Interesse bitte eine Mail an die zuständige Redakteuren Annika Schultz: annika.schultz@spiegel.de