MieterMagazin 9/25, Inhaltsverzeichnis

Panorama

„Handlungsleitfaden Problemimmobilien“: Wenig praxistauglich

Transparente Liegenschaftspolitik: Wird der Runde Tisch abgesägt?

Oranienstraße 169: Falsch verstandene Selbsthilfe

Ausstellung: Berliner Höfe erzählen

Deutscher Mietertag 2025 in Warnemünde: Kurswechsel im Gepäck

Veranstaltungstipp: Die Oper im Kreuzberger Hinterhof

Hagelberger Straße 6: Wohnhaus mit fragwürdigem Nutzen

Eigenbedarfskündigung: Lügen und Ungereimtheiten blieben außer acht

Sammelklagen: Verbraucherschutz ruft zur Teilnahme auf

BBU-Jahresbilanz 2024: Die schwarzen Schafe sind immer die anderen

Mietenkonzept einkassiert: Wieder Mieterhöhungen in Sozialwohnungen

Tempelhofer Feld: Die Randbebauung wird zur fixen Idee

Rundfunkbeitrag: Wer wird befreit?

Vorkaufsrecht verpasst: Fahrlässiges Pingpong

Bearbeitungszeit WBS: Krasse Unterschiede in den Bezirken

Titel

Die Konter-Reform: Die schwarz-rote Regierung will bei den Wohnkosten sparen – zu Lasten der Armen

Hintergrund

Mietpreisbremse: Verlängert, aber nicht verbessert

Berliner Wohnungsbündnis: Auf Schrumpfkurs

Architekturfestival: Die Stadt, die alle mitdenkt

60 Jahre Gewerbesiedlungs-Gesellschaft: GSG will „gewerbliches Wohnen“ testen

Pro & Contra: Mit der eigenen Wohnung ein Geschäft machen?

Sanierung im Wohnkomplex Schlangenbader Straße: Geliebt, gehasst, kühn und einzigartig

Genossenschaftsrecht: Gesetzesnovelle nimmt neuen Anlauf

Mietrecht

Kollusives Zusammenwirken
BGH vom 26.3.2025 – VIII ZR 152/23 –

Sozialklausel
BGH vom 16.4.2025 – VIII ZR 270/22 –

Bankbürgschaft
BGH vom 14.5.2025 – VIII ZR 256/23 –

Mietpreisbremse
LG Berlin II vom 21.2.2025 – 64 S 314/21 –

Gasetagenheizung
LG Berlin II vom 6.3.2025 – 64 S 49/23 –

Eigenbedarf – besonderes berechtigtes Interesse
LG Berlin II vom 20.5.2025 – 67 S 221/24 –

ModInstRL 95
AG Kreuzberg v. 10.4.2025 – 23 C 5041/24 –

Kündigungsfrist
AG Schöneberg vom 21.5.2025 – 4 C 39/25 –

Service

Leserbriefe September 2025

Leserinnenfoto des Monats September 2025

 

