Leserinnenfoto des Monats September 2025

Zu ihrem im Moabiter Stephankiez aufgenommen Foto meint MieterMagazin-Leserin Melanie Pioreck

Hier hat „Das tapfere Eimerlein“ vergeigt

Wenn Sie ebenfalls ein Bild zum Nachdenken, mit Witz oder aus ungewöhnlicher Perspektive rund um das Thema Wohnen aufgenommen haben, schicken Sie es uns.

Ihr Foto mit einem von Ihnen gewählten Titel sowie Angaben zu Aufnahmeort und -datum bitte per Mail an bmv@berliner-mieterverein.de oder per Post an Berliner Mieterverein, Spichernstraße 1, 10777 Berlin.

Die Redaktion honoriert den Abdruck mit 40 Euro.



