MieterMagazin

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MieterMagazin 5/26, Inhaltsverzeichnis

PANORAMA

Brand in der Stargarder Straße: Endlich wieder zu Hause

Urteil des Verwaltungsgerichts: Abwendungsvereinbarungen bleiben wirksam

Pankow gegen Verdrängung: Eine Schande für die Stadt

Der „Lange Tag der StadtNatur“: Von Amphibien-Tour bis Weinverkostung

Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft: Mit gutem Willen und passendem Rat zu neuen Ufern

Einfacher-Bauen-Gesetz: Schutzvorschriften auf der Streichliste

Buch: Ein Null-Müll-Kochbuch aus Neukölln

Berliner Bezirke ergreifen die Initiative: Steuer auf Einwegbecher und Pizza-Karton?

3 Fragen an Hannes Strobel, langjähriger Mieteraktivist: Nur zusammen lässt sich etwas erreichen

Habersaathstraße 40-48: Permanenter Ausnahmezustand

Tag der Städtebauförderung: Ein Blick hinter die Bauplane

„Mettmannkiez“: Beinfreiheit schaffen auf Mieterkosten?

Gärten auf dem Fensterbrett: Zweites Leben für altes Gemüse

Neuköllner Reuterkiez: Milieuschutz-Verstöße rechtfertigen Vorkauf

Mieterumfrage: Geheime Verschlusssache

TITEL

Qualität im Neubau: Sieben Praxisbeispiele auf dem MieterMagazin-Prüfstand

HINTERGRUND

Neue Quartiersmanagement-Gebiete: Überraschende Auswahl

BMV-Wahlforum II: Contracting unter Aufsicht stellen?

Staffelmietvereinbarungen und Fördervertrag: Problem aussitzen?

Verarmende Wohnungsquartiere: Soziale Mischung gut – alles gut?

Möbliertes Wohnen auf Zeit: Linas Zimmer

Abrechnung der CO₂-Kosten: Wie wird der Mieteranteil berechnet?

MIETRECHT

Diskriminierung bei der Wohnungssuche
BGH vom 29.1.2026 – I ZR 129/25 –

Hauswartkosten
LG Berlin II vom 18.7.2025 – 63 S 285/24 –

Wärmelieferung
AG Schöneberg vom 16.12.2025 – 15 C 5156/24 –, mitgeteilt von RA Frank Neutze

Lärm aus der Nachbarwohnung (1)
AG Hamburg vom 2.8.2024 – 21 C 402/23 –

Lärm aus der Nachbarwohnung (2)
AG Hamburg vom 11.2.2025 – 21 C 344/24 –

Verwertungskündigung
AG Mitte vom 3.12.2025 – 9 C 5083/25 –, mitgeteilt von RA Cornelius Krakau

Schönheitsreparaturen
AG Schwerin vom 18.7.2025 – 14 C 19/25 –

SERVICE

Leserbriefe

Leserinnenfoto des Monats Mai 2026

Stand: 28.04.2026

r.hilbrig@flmh.de
27.04.2026