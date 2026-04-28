MieterMagazin 5/26, Inhaltsverzeichnis

PANORAMA
Brand in der Stargarder Straße: Endlich wieder zu Hause
Urteil des Verwaltungsgerichts: Abwendungsvereinbarungen bleiben wirksam
Pankow gegen Verdrängung: Eine Schande für die Stadt
Der „Lange Tag der StadtNatur“: Von Amphibien-Tour bis Weinverkostung
Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft: Mit gutem Willen und passendem Rat zu neuen Ufern
Einfacher-Bauen-Gesetz: Schutzvorschriften auf der Streichliste
Buch: Ein Null-Müll-Kochbuch aus Neukölln
Berliner Bezirke ergreifen die Initiative: Steuer auf Einwegbecher und Pizza-Karton?
3 Fragen an Hannes Strobel, langjähriger Mieteraktivist: Nur zusammen lässt sich etwas erreichen
Habersaathstraße 40-48: Permanenter Ausnahmezustand
Tag der Städtebauförderung: Ein Blick hinter die Bauplane
„Mettmannkiez“: Beinfreiheit schaffen auf Mieterkosten?
Gärten auf dem Fensterbrett: Zweites Leben für altes Gemüse
Neuköllner Reuterkiez: Milieuschutz-Verstöße rechtfertigen Vorkauf
Mieterumfrage: Geheime Verschlusssache
TITEL
Qualität im Neubau: Sieben Praxisbeispiele auf dem MieterMagazin-Prüfstand
HINTERGRUND
Neue Quartiersmanagement-Gebiete: Überraschende Auswahl
BMV-Wahlforum II: Contracting unter Aufsicht stellen?
Staffelmietvereinbarungen und Fördervertrag: Problem aussitzen?
Verarmende Wohnungsquartiere: Soziale Mischung gut – alles gut?
Möbliertes Wohnen auf Zeit: Linas Zimmer
Abrechnung der CO₂-Kosten: Wie wird der Mieteranteil berechnet?
MIETRECHT
Diskriminierung bei der Wohnungssuche
BGH vom 29.1.2026 – I ZR 129/25 –
Hauswartkosten
LG Berlin II vom 18.7.2025 – 63 S 285/24 –
Wärmelieferung
AG Schöneberg vom 16.12.2025 – 15 C 5156/24 –, mitgeteilt von RA Frank Neutze
Lärm aus der Nachbarwohnung (1)
AG Hamburg vom 2.8.2024 – 21 C 402/23 –
Lärm aus der Nachbarwohnung (2)
AG Hamburg vom 11.2.2025 – 21 C 344/24 –
Verwertungskündigung
AG Mitte vom 3.12.2025 – 9 C 5083/25 –, mitgeteilt von RA Cornelius Krakau
Schönheitsreparaturen
AG Schwerin vom 18.7.2025 – 14 C 19/25 –
SERVICE
Leserinnenfoto des Monats Mai 2026
27.04.2026