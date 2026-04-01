MieterMagazin 4/26, Inhaltsverzeichnis

1.4.26

Für eine Reportage auf Spiegel-TV zu Mietpreisüberhöhungen werden Personen gesucht, die sich aktuell in Rechtsstreitigkeiten wegen Mietwuchers befinden.

Bei Interesse bitte eine Email an Daniel Pfaender: daniel.pfaender@spiegel-tv.de

31.3.26

Das ZDF sucht für ein Stück zum Thema Eigenbedarf Mieter:innen, die von (vorgeschobenen) Eigenbedarfskündigungen betroffen sind/waren und vor der Kamera über ihre Erfahrungen berichten würden.

Bei Interesse bitte eine Mail an Leiendecker.F@zdf.de

30.3.26

Die ZEIT sucht für eine aktuelle Recherche zu Kurzzeitmieten dringend nach Menschen, die über das Portal Wunderflats eine Wohnung oder ein Zimmer gemietet haben. Wer kann über Erfahrungen mit Wunderflats in einem Interview berichten?

Die Kontaktadresse der Zeit-Journalistin Celine Schäfer lautet: Celine.Schaefer@zeit.de

19.3.26

Für eine Beitrag in der Fuldarer Zeitung über den Wandel des Wohnens in Berlin werden Menschen gesucht, die lange auf Wohnungssuche waren und bereit wären, über ihre Erfahrungen zu berichten.

Die Interviews sind für nächste Woche geplant.

Bei Interesse bitte eine Mail an linda.scherdin@fuldaereitung.de