MieterMagazin 4/26, Inhaltsverzeichnis

PANORAMA
Zahlungsverzug: Kündigung trotz früherer Überzahlung der Miete
Gebäudeenergiegesetz: Doppelte Rolle rückwärts
„Kehrenbürger“: Zum Putzurlaub nach Berlin
Ungleichbehandlung am Wohnungsmarkt: Diskriminierung kann teuer werden
Neues SPD-Konzept: Mietenregulierung statt Vergesellschaftung
raum.engagiertes.berlin: Räume nach Maß
Neukölln zieht vor Gericht: Mit dem Milieuschutz gegen Kurzzeitvermietung und Wohnparzellierung
„Urbane Mitte“ am Gleisdreieck: Guter Deal?
Betriebskosten: Hausverwaltung verschweigt Guthaben aus Betriebskostenabrechnung
Betriebskostenabrechnung: Vonovia wegen zu teurer Versicherungen verurteilt
Mietwucher: Am „Ausnutzen“ scheiden sich die Geister
Graefestraße 13: Nach sechs Jahren noch keinen Schritt weiter
TITEL
Kommt jetzt die Stadt für alle? „Berlin autofrei“ fordert die gerechte Nutzung des Straßenlands
HINTERGRUND
BMV-Wahlforum I: Neubau: Im Wesentlichen nichts Neues
Gesetzentwurf zum Mietrecht: Überfällige Verbesserungen
Wohnungsmarktberichte von IBB und BBU: Neue schwarze Schafe
Verbrauchsabhängige Abrechnung: Schwindel im Umlauf
Systemrelevante Berufe: An den Rand gedrängt
10 Fragen zur Substandardwohnung: Kohleofen, Einfachfenster, Außenklo – welche Regeln gelten?
Wechselseitiger Wohnungstausch im Urlaub: Nicht ohne Risiken
MIETRECHT
Mietpreisbremse
BGH vom 17.12.2025 – VIII ZR 56/25 –
Kündigungssperrfrist
BGH vom 21.1.2026 – VIII ZR 247/24 –
Untervermietung
BGH vom 28.1.2026 – VIII ZR 228/23 –
Eigenbedarfskündigung
LG Heilbronn vom 30.10.2025 – 3 S 12/25 –
Bagatellmodernisierung im Treppenhaus
AG Kreuzberg vom 27.2.2025 – 18 C 127/24 –
Mietpreisbremse
AG Mitte vom 24.11.2025 – 113 C 5049/25 –
SERVICE
Leserinnenfoto des Monats April
01.04.2026