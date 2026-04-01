MieterMagazin

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MieterMagazin 4/26, Inhaltsverzeichnis

PANORAMA

Zahlungsverzug: Kündigung trotz früherer Überzahlung der Miete

Gebäudeenergiegesetz: Doppelte Rolle rückwärts

„Kehrenbürger“: Zum Putzurlaub nach Berlin

Ungleichbehandlung am Wohnungsmarkt: Diskriminierung kann teuer werden

Neues SPD-Konzept: Mietenregulierung statt Vergesellschaftung

raum.engagiertes.berlin: Räume nach Maß

Neukölln zieht vor Gericht: Mit dem Milieuschutz gegen Kurzzeitvermietung und Wohnparzellierung

„Urbane Mitte“ am Gleisdreieck: Guter Deal?

Betriebskosten: Hausverwaltung verschweigt Guthaben aus Betriebskostenabrechnung

Tipp: Kleine Nasch-Gärten

Betriebskostenabrechnung: Vonovia wegen zu teurer Versicherungen verurteilt

Buch: Berliner Gewimmel

Mietwucher: Am „Ausnutzen“ scheiden sich die Geister

Graefestraße 13: Nach sechs Jahren noch keinen Schritt weiter

TITEL

Kommt jetzt die Stadt für alle? „Berlin autofrei“ fordert die gerechte Nutzung des Straßenlands

HINTERGRUND

BMV-Wahlforum I: Neubau: Im Wesentlichen nichts Neues

Gesetzentwurf zum Mietrecht: Überfällige Verbesserungen

Wohnungsmarktberichte von IBB und BBU: Neue schwarze Schafe

Verbrauchsabhängige Abrechnung: Schwindel im Umlauf

Systemrelevante Berufe: An den Rand gedrängt

10 Fragen zur Substandardwohnung: Kohleofen, Einfachfenster, Außenklo – welche Regeln gelten?

Wechselseitiger Wohnungstausch im Urlaub: Nicht ohne Risiken

MIETRECHT

Mietpreisbremse
BGH vom 17.12.2025 – VIII ZR 56/25 –

Kündigungssperrfrist
BGH vom 21.1.2026 – VIII ZR 247/24 –

Untervermietung
BGH vom 28.1.2026 – VIII ZR 228/23 –

Eigenbedarfskündigung
LG Heilbronn vom 30.10.2025 – 3 S 12/25 –

Bagatellmodernisierung im Treppenhaus
AG Kreuzberg vom 27.2.2025 – 18 C 127/24 –

Mietpreisbremse
AG Mitte vom 24.11.2025 – 113 C 5049/25 –

SERVICE

Leserbriefe

Leserinnenfoto des Monats April

Stand: 01.04.2026

r.hilbrig@flmh.de
01.04.2026