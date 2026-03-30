Wechselseitiger Wohnungstausch im Urlaub

Wohnungstausch im Urlaub klingt für viele Mieter:innen nach der idealen Kombination aus Sparen und authentischem Reisen: Statt Hotel oder Ferienwohnung lebt man in einem echten Zuhause, oft in Wohnlagen, die Tourist:innen sonst verborgen bleiben, und im Gegenzug wohnt jemand anderes in der eigenen Wohnung. Das MieterMagazin erläutert, worauf man achten muss.

Möglich wird der Tausch über verschiedene Plattformen, die sich auf unterschiedliche Modelle spezialisiert haben. Zu den bekanntesten internationalen Anbietern zählen HomeExchange und Kindred, die mit Mitgliederprofilen, Bewertungen und Verifizierungssystemen arbeiten. Daneben existieren kleinere Netzwerke, thematische Communities oder Social-Media-Gruppen, in denen Nutzer:innen privat Tauschwillige suchen. Die Modelle unterscheiden sich: Beim klassischen direkten Tausch wohnen beide Parteien zeitgleich in der Wohnung der jeweils anderen Person, bei Punktesystemen sammelt man durch das Anbieten der eigenen Wohnung Guthaben und kann dieses später flexibel einlösen.

So attraktiv das Konzept ist, ganz ohne Risiken ist es nicht. Ein zentrales Thema ist Vertrauen, denn man überlässt fremden Personen den eigenen Lebensmittelpunkt mit persönlichen Gegenständen, Dokumenten und manchmal auch sensibler Technik. Trotz Bewertungen und Profilprüfungen bleibt ein Restrisiko für Schäden, Diebstahl oder Regelverstöße wie unerlaubte Partys. Wichtig ist daher, Wertgegenstände wegzuschließen, klare Hausregeln schriftlich festzuhalten und den Zustand der Wohnung vorab mit Fotos zu dokumentieren. Ebenso sollte geklärt sein, wie mit Schlüsseln, mit Nachbar:innen und mit Notfällen umgegangen wird. Auch Versicherungsfragen werden oft unterschätzt: Viele Hausratversicherungen decken Schäden durch fremde Nutzer:innen nur eingeschränkt ab, insbesondere wenn eine Art Gegenleistung vorliegt. Hier sollten Mieter:innen vorab bei ihrer Versicherung nachfragen, ob Schäden bei einem Wohnungstausch eingeschlossen sind oder eine Zusatzvereinbarung nötig ist.

Der Tausch ist mancherorts verboten

Noch heikler kann die rechtliche Seite im Mietverhältnis sein. Grundsätzlich dürfen Mieter:innen ihre Wohnung nicht ohne Zustimmung ihres Vermieters beziehungsweise ihrer Vermieterin an Dritte überlassen, außer es handelt sich nur um einen kurzfristigen Besuch. Ein Wohnungstausch kann rechtlich als Gebrauchsüberlassung an Dritte betrachtet werden, auch wenn kein Geld fließt. Wer ohne Erlaubnis tauscht, riskiert im Extremfall eine Abmahnung oder sogar die Kündigung. Deshalb empfiehlt es sich, den geplanten Tausch gegenüber dem oder der Vermietenden offen anzusprechen und eine schriftliche Genehmigung einzuholen – besonders bei längerer Abwesenheit. Während es in Berlin keine kommunalen Verbote für den Wohnungstausch gibt, kann dies am Urlaubsort durchaus der Fall sein. So wird zum Beispiel in Barcelona ein solcher Tausch als Kurzzeitvermietung angesehen und ist verboten.

Steuerlich ist ein reiner Tausch ohne Zahlung meist unproblematisch, doch bei Plattformen mit Punktesystem oder Zusatzleistungen kann im Einzelfall eine Bewertung als geldwerter Vorteil in Frage kommen. Transparenz und Dokumentation helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Wer diese Punkte beachtet, sorgfältig auswählt, mit den Tauschpartner:innen offen und klar kommuniziert und rechtlich korrekt vorgeht, kann mit dem Wohnungstausch eine sehr persönliche, nachhaltige und kostengünstige Urlaubserfahrung machen, die weit über das klassische touristische Wohnen hinausgeht.

Stefan Klein

Bekannte Plattformen für den Wohnungstausch

HomeExchange: Eine der größten Tauschbörsen weltweit mit Punktesystem, Mitgliederprofilen und Verifizierungsoptionen.

www.homeexchange.com

Kindred: Communitybasierter Dienst mit Identitätsprüfung und kuratierten Wohnungen, vor allem in Metropolen.

www.livekindred.com

HomeLink: Seit Jahrzehnten bestehende Organisation mit Fokus auf klassischem Direkttausch und persönlichem Austausch.

www.homelink.org

People Like Us: Communityorientierte Plattform mit starkem Vertrauensgedanken, Profilen und Bewertungen.

peoplelikeus.world

stk



