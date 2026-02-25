MieterMagazin 3/26, Inhaltsverzeichnis

PANORAMA
Spenerstraße 23a-e: Kein ausreichender Grund zum Einschreiten
Buch: Foto-Chronik aus dem rebellischen Kreuzberg
Volksentscheid „Berlin werbefrei“: Weg mit Reklame-Monitoren und Baugerüst-Werbung?
Wirtschaftsstrafgesetz: Gericht bestätigt Bußgeldbescheid wegen Mietwucher
Mitgliedsbeitrag im Mieterverein: Kostenübernahme für Bedürftige gestrichen
dena-Gebäudereport 2026: Den Blick auf die energetische Bestands-Sanierung richten
Milieuschutz in Spandau: Bürger begehren auf gegen den Stadtrat
Sozialer Wohn-Monitor 2026: Wohnungsmangel auf Rekordniveau
Mieter:inneninitiative Bülow-Ost: Ohne Legitimierung kein Gespräch
Hochhäuser: Ab Etage 13 wird es teuer
Wohnverhältnisse: Gewohnt (wird) ungleich
TITEL
Die KI zieht ein. Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz
HINTERGRUND
Bundesgerichtshof: Der Untermietpreis hat Grenzen
Landgerichtsurteil: Kopplung des Gaspreises an den Index zulässig
Zum Tod von Hartmann Vetter: 30 Jahre Kompetenz und Engagement
75 Jahre Wohnungseigentumsgesetz: „Pfeiler für Kultur und Vaterland“
Waldsiedlung Krumme Lanke: Zwischen Ideologie und Idyll
Kritik am Wärmeplan: Elefant im Raum
MIETRECHT
Umgehung der Mietpreisbremse
AG Mitte vom 5.12.2024 – 13 C 18/24 – LG Berlin II vom 19.8.2025 – 67 S 289/24 –
ModInstRL und Staffelmiete
LG Berlin II vom 27.11.2025 – 66 S 118/25 –
Berliner Mietspiegel
LG Berlin II vom 16.12.2025 – 66 S 172/25 –
Zeitmietvertrag
AG Neukölln vom 23.9.2025 – 14 C 749/24 –
Eigenbedarf einer GbR
AG Mitte v. 11.11.2025 – 8 C 5056/25 –
Betriebskostenpauschale
AG Hamburg vom 15.9.2017 – 25a C 353/16 –
Wohngeld und Vermögen
OVG Berlin-Brandenburg vom 11.12.2025 – OVG 6 B 3/25 –
SERVICE
24.02.2026