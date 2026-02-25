MieterMagazin 3/26, Inhaltsverzeichnis

24.2.26

Der Radiosender Spreeradio sucht für eine Reportage zum Thema „Wohnungsnot“ Menschen, die aufgrund steigender Mieten ausziehen müssen, davon bedroht sind, oder trotz intensiver Suche keinen bezahlbaren Wohnraum finden.

Bei Interesse bitte eine Mail an: Tom.Steinert@spreeradio.de

19.2.26

Für einen Beitrag im ZDF WISO zum Thema „Umgehung der Mietpreisbremse durch Gewerbemietverträge“ werden Mieter*innen in Berlin gesucht, die von einer Umgehung der Mietpreisbremse durch gewerbliche Vermietung betroffen sind oder waren.

Bei Interesse bitte eine Mail an moehring@autorenwerk.de oder per Telefon unter 030 25761947

12.02.2026

Für einen Artikel im Zeit Magazin Online mit dem Thema „Wohnen auf beengtem Raum“ werden Alleinerziehende gesucht, die in einer 1-Zimmer-Wohnung mit Kind(ern) leben und bereit wären über Ihre Erfahrungen zur reden.

Bei Interesse bitte eine Mail an die Journalistin Frau Scheld: anna.scheld@posteo.de

12.02.2026

In einem Kurzvideo auf dem diesjährigen Wohnungsbau-Tag soll die katastrophale Lage auf dem Wohnungsmarkt dargestellt werden. Dafür werden Menschen gesucht, die vergeblich auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind (z.B. Familien in viel zu kleinen Wohnungen, getrennte Paare, die immer noch zusammen wohnen, Menschen mit Ausbildungsplatz aber ohne Wohnung).

Drehaufwand: halbstündiges Interview mit einigen Bildern. Bei Interesse bitte eine Mail an presse@wohnungsbautag.de