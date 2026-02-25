MieterMagazin

Berlins größte Mieterorganisation mit über 190.000 Mitgliedern

Mieterberatung in allen Bezirken, Schriftverkehr mit Vermietern, Mietrechtsschutz für Gerichtsverfahren, Informationen zum Mietrecht und zur Wohnungspolitik

Die starke Interessenvertretung der Mieter

Jetzt Mitglied werden!
Startseite
Magazin / Online / MieterMagazin 3/26 / MieterMagazin 3/26, Inhaltsverzeichnis


MieterMagazin 3/26, Inhaltsverzeichnis

PANORAMA

Spenerstraße 23a-e: Kein ausreichender Grund zum Einschreiten

Buch: Foto-Chronik aus dem rebellischen Kreuzberg

Volksentscheid „Berlin werbefrei“: Weg mit Reklame-Monitoren und Baugerüst-Werbung?

Wirtschaftsstrafgesetz: Gericht bestätigt Bußgeldbescheid wegen Mietwucher

Mitgliedsbeitrag im Mieterverein: Kostenübernahme für Bedürftige gestrichen

dena-Gebäudereport 2026: Den Blick auf die energetische Bestands-Sanierung richten

Milieuschutz in Spandau: Bürger begehren auf gegen den Stadtrat

Sozialer Wohn-Monitor 2026: Wohnungsmangel auf Rekordniveau

Mieter:inneninitiative Bülow-Ost: Ohne Legitimierung kein Gespräch

Buch: Berühmtes Berlin

Hochhäuser: Ab Etage 13 wird es teuer

Wohnverhältnisse: Gewohnt (wird) ungleich

TITEL

Die KI zieht ein. Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz

HINTERGRUND

Bundesgerichtshof: Der Untermietpreis hat Grenzen

Landgerichtsurteil: Kopplung des Gaspreises an den Index zulässig

Zum Tod von Hartmann Vetter: 30 Jahre Kompetenz und Engagement

75 Jahre Wohnungseigentumsgesetz: „Pfeiler für Kultur und Vaterland“

Waldsiedlung Krumme Lanke: Zwischen Ideologie und Idyll

Kritik am Wärmeplan: Elefant im Raum

MIETRECHT

Umgehung der Mietpreisbremse
AG Mitte vom 5.12.2024 – 13 C 18/24 – LG Berlin II vom 19.8.2025 – 67 S 289/24 –

ModInstRL und Staffelmiete
LG Berlin II vom 27.11.2025 – 66 S 118/25 –

Berliner Mietspiegel
LG Berlin II vom 16.12.2025 – 66 S 172/25 –

Zeitmietvertrag
AG Neukölln vom 23.9.2025 – 14 C 749/24 –

Eigenbedarf einer GbR
AG Mitte v. 11.11.2025 – 8 C 5056/25 –

Betriebskostenpauschale
AG Hamburg vom 15.9.2017 – 25a C 353/16 –

Wohngeld und Vermögen
OVG Berlin-Brandenburg vom 11.12.2025 – OVG 6 B 3/25 –

SERVICE

Leserbriefe

Leserinnenfoto des Monats

Stand: 25.02.2026

r.hilbrig@flmh.de
24.02.2026