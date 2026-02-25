MieterMagazin

Berlins größte Mieterorganisation mit über 190.000 Mitgliedern

Mieterberatung in allen Bezirken, Schriftverkehr mit Vermietern, Mietrechtsschutz für Gerichtsverfahren, Informationen zum Mietrecht und zur Wohnungspolitik

Die starke Interessenvertretung der Mieter

Jetzt Mitglied werden!
Startseite
Magazin / Online / MieterMagazin 3/26 / Leserinnenfoto des Monats März 2026


Leserinnenfoto des Monats März 2026

Ein bezirkstypisches Stillleben hat die Fotografin Almut Iser vor dem Eingang dieses Immobilienbüros ausgemacht.

Wenn Sie ebenfalls ein Bild zum Nachdenken, mit Witz oder aus ungewöhnlicher Perspektive rund um das Thema Wohnen aufgenommen haben, schicken Sie es uns.

Ihr Foto mit einem von Ihnen gewählten Titel sowie Angaben zu Aufnahmeort und -datum bitte per Mail an bmv@berliner-mieterverein.de oder per Post an Berliner Mieterverein, Spichernstraße 1, 10777 Berlin.

Die Redaktion honoriert den Abdruck mit 40 Euro.

Stand: 25.02.2026

r.hilbrig@flmh.de
24.02.2026