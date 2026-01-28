MieterMagazin 1+2/26, Inhaltsverzeichnis

PANORAMA
Landgerichtsurteil: Vonovia schaltet auf stur
Holm-Studie: Linkenfraktion stellt Wohnungsnotlage fest
Landeseigene Wohnungsunternehmen: Wieder etliche Vorgaben gerissen
Online-Fotoausstellung: Die Mietkostenbelastung bekommt ein Gesicht
Hochrechnung: Wohnungslosigkeit auf dem Höchststand
Milieuschutzgebiete: Bezirksamt setzt Rückbau erfolgreich durch
DMB-Mietenmonitor: Systematisch über dem Limit
EU-Plan für bezahlbares Wohnen: IUT fordert verbindliche Vorgaben
„Verschenke-Kisten“: Kleiner Knigge gegen Vermüllung
Neue AV-Wohnen: Der Senat sieht geeignete Wohnungen, wo keine sind
BImA-Grundstück Ratibor-Areal: Ungeklärte Zukunft lähmt die jetzigen Betriebe
Wohnraumsicherungsgesetz: Guter Ansatz, große Lücken
Enteignungs-Debatte:Erwartbares Gutachter-Ergebnis
Galerie der Immobilienabsurditäten: Mit einem Schuss Sarkasmus
TITEL
BMV untersucht 500 Eigenbedarfsfälle: Wer sich wehrt, hat eine Chance
HINTERGRUND
Erhöhungen bei Indexmieten: Kleine Lösung keine Lösung
Mieter:inneninitiative Friedrichshain gegen Verdrängung: „Jetzt können sich viele die Miete nicht mehr leisten“
Balkonsolaranlagen: Hohe Hürden bei den Landeseigenen
Internationale Bauausstellung 2034/37: Das Überraschungsei
Gemeinwohlorientiertes Bauen: „Wir bauen Kleinstwohnungen mit bezahlbaren Mieten“
Miete und Strafrecht: Wenn Vermietende zu weit gehen
MM EXTRA
MIETRECHT
Glatteisunfall – vermietete Eigentumswohnung
BGH vom 6.8.2025 – VIII ZR 250/23 –
Sozialklausel – Würdigung der Härte durch Gericht
BGH vom 26.8.2025 – VIII ZR 262/24 –
Eigenbedarf wegen Umbaus
BGH vom 24.9.2025 – VIII ZR 289/23 –
Schimmelpilz
LG Berlin II vom 26.09.2024 – 64 S 143/23 –
Mietpreisbremse
LG Berlin II vom 29.1.2025 – 64 S 164/22 –
Ordnungsgeld gegen Vermieter-Geschäftsführer
AG Neukölln vom 15.5.2025 – 14 C 672/24 –
SERVICE
Leserbriefe Januar/Februar 2026
Leserfoto des Monats Januar 2026
28.01.2026