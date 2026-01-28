MieterMagazin 1+2/26, Inhaltsverzeichnis

15.1.26

Das ZDF Magazin frontal sucht für ein Stück zum Thema hohe Mieten/Wohnkosten betroffene Mieter:innen, die bereit wären vor der Kamera über ihre Erfahrungen zu berichten. Bei Interesse an einer Mitwirkung bitte eine Mail an den zuständigen RedakteurInnen Sue Odenthal oder Max Mübmer: odenthal.s@zdf.de oder huebner.m@zdf.de

14.01.26

Für einen TV-Beitrag in den ARD-Tagesthemen werden Mieter:innen gesucht, die sich auf ihrer Wohnungssuche von einer Kamera begleiten lassen würden.

Der Dreh müsste spätestens am 15.1.26 erfolgen. Bei Interesse bitte eine Email an den zuständigen Redakteur Herr Reher: markus.reher@rbb-online.de