MieterMagazin 1+2/26, Inhaltsverzeichnis

PANORAMA

Landgerichtsurteil: Vonovia schaltet auf stur

Holm-Studie: Linkenfraktion stellt Wohnungsnotlage fest

Landeseigene Wohnungsunternehmen: Wieder etliche Vorgaben gerissen

Online-Fotoausstellung: Die Mietkostenbelastung bekommt ein Gesicht

Hochrechnung: Wohnungslosigkeit auf dem Höchststand

Milieuschutzgebiete: Bezirksamt setzt Rückbau erfolgreich durch

DMB-Mietenmonitor: Systematisch über dem Limit

EU-Plan für bezahlbares Wohnen: IUT fordert verbindliche Vorgaben

„Verschenke-Kisten“: Kleiner Knigge gegen Vermüllung

Neue AV-Wohnen: Der Senat sieht geeignete Wohnungen, wo keine sind

BImA-Grundstück Ratibor-Areal: Ungeklärte Zukunft lähmt die jetzigen Betriebe

Wohnraumsicherungsgesetz: Guter Ansatz, große Lücken

Enteignungs-Debatte:Erwartbares Gutachter-Ergebnis

Galerie der Immobilienabsurditäten: Mit einem Schuss Sarkasmus

TITEL

BMV untersucht 500 Eigenbedarfsfälle: Wer sich wehrt, hat eine Chance

HINTERGRUND

Erhöhungen bei Indexmieten: Kleine Lösung keine Lösung

Mieter:inneninitiative Friedrichshain gegen Verdrängung: „Jetzt können sich viele die Miete nicht mehr leisten“

Balkonsolaranlagen: Hohe Hürden bei den Landeseigenen

Internationale Bauausstellung 2034/37: Das Überraschungsei

Gemeinwohlorientiertes Bauen: „Wir bauen Kleinstwohnungen mit bezahlbaren Mieten“

Miete und Strafrecht: Wenn Vermietende zu weit gehen

MM EXTRA

Wohnungskrise international

MIETRECHT

Glatteisunfall – vermietete Eigentumswohnung
BGH vom 6.8.2025 – VIII ZR 250/23 –

Sozialklausel – Würdigung der Härte durch Gericht
BGH vom 26.8.2025 – VIII ZR 262/24 –

Eigenbedarf wegen Umbaus
BGH vom 24.9.2025 – VIII ZR 289/23 –

Schimmelpilz
LG Berlin II vom 26.09.2024 – 64 S 143/23 –

Mietpreisbremse
LG Berlin II vom 29.1.2025 – 64 S 164/22 –

Ordnungsgeld gegen Vermieter-Geschäftsführer
AG Neukölln vom 15.5.2025 – 14 C 672/24 –

SERVICE

Leserbriefe Januar/Februar 2026

Leserfoto des Monats Januar 2026

