Leserfoto des Monats Januar 2026

Der Rauswurf dieses Bewohners aus der beengten Wohnung … bringt auch nicht viel, vermutet Manfred John, der diese Exmittierung in der Uhlandstraße für das MieterMagazin fotografiert hat.

Wenn Sie ebenfalls ein Bild zum Nachdenken, mit Witz oder aus ungewöhnlicher Perspektive rund um das Thema Wohnen aufgenommen haben, schicken Sie es uns.

Ihr Foto mit einem von Ihnen gewählten Titel sowie Angaben zu Aufnahmeort und -datum bitte per Mail an bmv@berliner-mieterverein.de oder per Post an Berliner Mieterverein, Spichernstraße 1, 10777 Berlin.

Die Redaktion honoriert den Abdruck mit 40 Euro.



