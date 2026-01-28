Infomarkt & Mietrecht

Sozialklausel – Würdigung der Härte durch Gericht

Sozialklausel – Würdigung der Härte durch Gericht

Das Gericht verletzt den Anspruch des auf Räumung verklagten Mieters auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG), wenn es das Vorliegen der geltend gemachten unzumutbaren Härte im Sinne von § 574 Abs. 1 Satz 1 BGB auf der Grundlage unvollständiger, unzureichender und in sich widersprüchlicher – teils für den Mieter günstiger – Ausführungen des gerichtlich bestellten Sachverständigen ohne die gebotene weitere Beweiserhebung und zudem unter Inanspruchnahme nicht gegebener eigener Sachkunde verneint.

BGH vom 26.8.2025 – VIII ZR 262/24 –

Langfassung im Internet hier: www.bundesgerichtshof.de [PDF, 22 Seiten]
r.hilbrig@flmh.de
27.01.2026