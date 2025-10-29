MieterMagazin

Berlins größte Mieterorganisation mit über 190.000 Mitgliedern

Mieterberatung in allen Bezirken, Schriftverkehr mit Vermietern, Mietrechtsschutz für Gerichtsverfahren, Informationen zum Mietrecht und zur Wohnungspolitik

Die starke Interessenvertretung der Mieter

Jetzt Mitglied werden!
Startseite
Magazin / Online / MieterMagazin 11/25 / MieterMagazin 11/25, Inhaltsverzeichnis


MieterMagazin 11/25, Inhaltsverzeichnis

Panorama

Schimmelbefall im feuchten Erdgeschoss: Mobbing statt Mängelbeseitigung

Dauerausstellung: Berlin steht Modell

Mietrechtskommission: Wucher unterbinden, Preisbremse schärfen

Buch: Lautstark für das Gemeingut Wohnen

Stromzähler: Platzierung im Keller ist kein Vorteil

3 Fragen an Katharina Schulz, Einsamkeitsbeauftragte von Reinickendorf: Einsamkeit sichtbar machen

Hochhäuser in Berlins Innenstadt: Wettkampf im Klotzen

Buch: Das Gut unter unseren Füßen

Hafenplatz: Wer stoppt diesen Eigentümer?

Städtebauförderung: Umgestaltung und Entwicklung mit Rückenwind

Luitpoldstraße 23: Kein Dach überm Kopf

Buch: Kollektivbetriebe und Hausprojekte gründen und finanzieren

IBB-Wohnungsmarktbarometer: Teure Wohnungen im Überfluss

3 Fragen an Thomas Reutter, stellv. Redaktionsleiter von ARD Story und Leiter des Projekts: Wir wollen wissen, wie Deutschland wohnt

Milieuschutz in Spandau: Nebulöse Entscheidung

Buch: Der alltägliche Mietenwahnsinn

Titel

Die Forderungen nach einer bundesweiten Mietenbegrenzung werden lauter: Deckel drauf!

Hintergrund

BMV intern: Ulrike Hamann-Onnertz verlässt den Berliner Mieterverein

Vergesellschaftung: Atemspende für Artikel 15

Mieter:inneninitiative Bülowstraße Ost: „Kein Interesse an Transparenz“

Sperrstunde: Wir machen durch bis morgen früh

Zu Hause wohnen im Alter: Frühzeitig planen, Ratgeber zuziehen

Transparente vor Fenster und Balkon: Flagge zeigen kann schiefgehen

Mietrecht

Mitverschulden bei Glätteunfall
BGH vom 1.7.2025 – VI ZR 357/24 –

Selbständiges Beweisverfahren und Mieterhöhung
BGH vom 15.7.2025 – VIII ZB 69/24 –

Umwandlungssperrfrist
BGH vom 6.8.2025 – VIII ZR 161/24 –

Wärmelieferung
LG Frankfurt vom 9.6.2025 – 2-03 O 100/24 –

Schornsteinfegerkosten
AG Charlottenburg vom21.4.2022 – 205 C 11/22 –

Service

Leserbriefe November 2025

Leser:innenfoto des Monats November 2025

Stand: 29.10.2025

r.hilbrig@flmh.de
28.10.2025