MieterMagazin 11/25, Inhaltsverzeichnis

25.9.25

Für einen Beitrag über Untervermietungen sucht Sat1 Mieter:innen, die zur Untermiete wohnen und eine überhöhte Miete zahlen.

Bei Interesse bitte eine Mail an den zuständigen Redakteur Herrn Liedigk: liedigk@lookroof.de

11.09.25

Für eine Berliner Fallstudie zum Thema „Wohnen und

Generationsenverträge“ im Rahmen eines Projekts der Humboldt

Universität werden Interviewpartner:innen gesucht, die zwischen 25 und

45 Jahre alt sind oder Kinder im Alter zwischen 25 und 45 Jahren haben

und dazu befragt werden, wie Menschen aus verschiedenen Generationen

Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt erleben und welche Auswirkungen

dies auf familiäre Beziehungen haben kann.

Bei Interesse bitte eine Mail an Frau Koerte: judith.koerte@geo.hu-berlin.de