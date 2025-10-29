MieterMagazin 11/25, Inhaltsverzeichnis

Panorama
Schimmelbefall im feuchten Erdgeschoss: Mobbing statt Mängelbeseitigung
Dauerausstellung: Berlin steht Modell
Mietrechtskommission: Wucher unterbinden, Preisbremse schärfen
Buch: Lautstark für das Gemeingut Wohnen
Stromzähler: Platzierung im Keller ist kein Vorteil
3 Fragen an Katharina Schulz, Einsamkeitsbeauftragte von Reinickendorf: Einsamkeit sichtbar machen
Hochhäuser in Berlins Innenstadt: Wettkampf im Klotzen
Buch: Das Gut unter unseren Füßen
Hafenplatz: Wer stoppt diesen Eigentümer?
Städtebauförderung: Umgestaltung und Entwicklung mit Rückenwind
Luitpoldstraße 23: Kein Dach überm Kopf
Buch: Kollektivbetriebe und Hausprojekte gründen und finanzieren
IBB-Wohnungsmarktbarometer: Teure Wohnungen im Überfluss
3 Fragen an Thomas Reutter, stellv. Redaktionsleiter von ARD Story und Leiter des Projekts: Wir wollen wissen, wie Deutschland wohnt
Milieuschutz in Spandau: Nebulöse Entscheidung
Buch: Der alltägliche Mietenwahnsinn
Titel
Die Forderungen nach einer bundesweiten Mietenbegrenzung werden lauter: Deckel drauf!
Hintergrund
BMV intern: Ulrike Hamann-Onnertz verlässt den Berliner Mieterverein
Vergesellschaftung: Atemspende für Artikel 15
Mieter:inneninitiative Bülowstraße Ost: „Kein Interesse an Transparenz“
Sperrstunde: Wir machen durch bis morgen früh
Zu Hause wohnen im Alter: Frühzeitig planen, Ratgeber zuziehen
Transparente vor Fenster und Balkon: Flagge zeigen kann schiefgehen
Mietrecht
Mitverschulden bei Glätteunfall
BGH vom 1.7.2025 – VI ZR 357/24 –
Selbständiges Beweisverfahren und Mieterhöhung
BGH vom 15.7.2025 – VIII ZB 69/24 –
Umwandlungssperrfrist
BGH vom 6.8.2025 – VIII ZR 161/24 –
Wärmelieferung
LG Frankfurt vom 9.6.2025 – 2-03 O 100/24 –
Schornsteinfegerkosten
AG Charlottenburg vom21.4.2022 – 205 C 11/22 –
Service
Leser:innenfoto des Monats November 2025
28.10.2025