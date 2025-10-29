MieterMagazin

Leser:innenfoto des Monats November 2025

„Warte auf ’ne Wohnung“

meint MM-Leserfotografin Sabine Nowak vernommen zu haben, als sie das hölzerne Arrangement (in Waren an der Müritz) fotografiert hat.

Wenn Sie ebenfalls ein Bild zum Nachdenken, mit Witz oder aus ungewöhnlicher Perspektive rund um das Thema Wohnen aufgenommen haben, schicken Sie es uns.

Ihr Foto mit einem von Ihnen gewählten Titel sowie Angaben zu Aufnahmeort und -datum bitte per Mail an bmv@berliner-mieterverein.de oder per Post an Berliner Mieterverein, Spichernstraße 1, 10777 Berlin.

Die Redaktion honoriert den Abdruck mit 40 Euro.

Stand: 29.10.2025

