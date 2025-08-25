Gemeinsamer Appell:

Angesichts des Senatsentwurfs zum Doppelhaushalt und der möglichen gravierenden Folgen für die Verbraucherzentrale Berlin äußern sich die unterzeichnenden Mitgliedsverbände der Verbraucherzentrale Berlin e. V. wie folgt:

Die Verbraucherzentrale Berlin e. V. ist die erste Anlaufstelle für Verbraucherinnen und Verbraucher in Berlin und ihre nicht zuletzt durch die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln sichergestellte Anbieterunabhängigkeit ist die essenzielle Grundlage ihrer Arbeit. Mit niederschwelligen Angeboten erreicht sie viele Bürgerinnen und Bürger Berlins, verhilft ihnen zu ihrem Recht, berät und klärt zu Gefahren auf. Die Verbraucherzentrale ist eine der drei vertrauenswürdigsten Institutionen Deutschlands und trägt erheblich zum Vertrauen in staatliches und privatwirtschaftliches Handeln bei.[1]

Der Entwurf des Berliner Haushalts sieht unter anderem vor, zwei für den Erhalt von Bundesförderungen notwendige Posten zu streichen. Berlin würde dadurch 300.000 Euro sparen, für den Verbraucherschutz in Berlin stünden durch Wegfall der ergänzenden Bundesförderung 630.000 Euro weniger zur Verfügung. In Verbindung mit der zusätzlich geplanten Streichung fast aller zur Verlängerung anstehender Landesprojekte droht selbst bei einer unveränderten Weiterführung der sogenannten institutionellen Förderung eine Situation, die die bisherige Arbeit der Verbraucherzentrale für die Menschen in Berlin durch den Verlust von bis zu 30 Prozent des Etats und bis zu 40 Prozent der Mitarbeitenden unmöglich macht. Eine detaillierte Beschreibung der Situation, der wegfallenden Angebote und der großen Gefahr für die Verbraucherzentrale als Institution finden sich in einem Sachstandspapier der Verbraucherzentrale.

Wir appellieren als Mitgliedsverbände an das Abgeordnetenhaus, im parlamentarischen Verfahren sicherzustellen, dass die Unterstützung der Verbraucherzentrale für die Menschen in Berlin im bestehenden Umfang erhalten bleibt.

Gerade in komplexen Zeiten suchen die Menschen die Unterstützung der Verbraucherzentrale. Ein gutes Netzwerk starker Verbraucherschutzorganisationen ist von großer Bedeutung, um insbesondere in der aktuellen Situation seinen Beitrag zu leisten, die Gesellschaft zu schützen und zusammenzuhalten. Einmal zerschlagene Strukturen und verlorenes Expertenwissen lassen sich nur sehr langfristig wieder aufbauen.

Link zum Sachstandspapier der Verbraucherzentrale:

https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/sites/default/files/2025-08/hintergrundpapier_berliner-haushalt-2025.pdf

[1] https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2025/05/_pdf/Studie_Glaubwuerdigkeit_Medien_2025.pdf.



Allgemeiner Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin gegr. 1874 e. V.



Migrationsrat Berlin e. V.



Katholischer Deutscher Frauenbund e.V. (KDFB)



Fahrgastverband PRO BAHN e.V.



DGB Bezirk Berlin-Brandenburg

Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e.V.

Berliner Mieterverein e.V.

Berlin, 25. August 2025



