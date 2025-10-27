Der BMV stellt Studie des IFSS zur Kurzzeitvermietung und zum möblierten Wohnen vor:

Presseeinladung Nr. 45/25

Hiermit möchten wir Sie herzlich einladen zu unserem

Pressegespräch am Mittwoch, den 29. Oktober um 10.00 Uhr in der Geschäftsstelle des BMV, Spichernstraße 1 in 10777 Berlin

In dem Pressegespräch stellt das vom Berliner Mieterverein e.V. (BMV) beauftragte Institut für Soziale Stadtentwicklung (IFSS) Berlin/Potsdam seine Analyse der möblierten Kurzzeitvermietung vor. Der Schwerpunkt dieser Studie mit dem Titel „Befristet, möbliert, teuer – Geschäftsmodelle am grauen Wohnungsmarkt“ liegt zwar auf Berlin; Studienautor Dr. Armin Hentschel zeigt aber anhand aktueller Statistiken auch die bundesweite Dimension des Problems auf. Neben einer Analyse vorhandener Zahlen, einem Testing-Verfahren sowie Gespräch mit zwei Berliner Bezirksämtern enthält die Studie auch Lösungsansätze.

Der BMV sieht sich darin bestätigt: Es wird Zeit, dass auch die Landespolitik handelt. Denn die deutsche Hauptstadt ist seit geraumer Zeit ein Hotspot möblierter Vermietung einschließlich der Ferienvermietung: Nach einem Einbruch während der Pandemie ist die Zahl der Airbnb-Inserate in den letzten beiden Jahren wieder über das Niveau von 2020 angestiegen. Damit ist die Hauptstadt trotz Rückgangs weiterhin Schwerpunkt des Airbnb-Geschäftsfelds, soweit es um den Großstadttourismus geht. Ferienwohnungsangebote und sonstige möblierte verschwimmen zunehmend.

Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen Ferienvermietung und möblierter Wohnraumvermietung? Wie groß ist das Problem, und welche Lösungsansätze gibt es?

Über diese Fragen und Antworten hierzu möchte der Berliner Mieterverein am kommenden Mittwoch gern mit Medienvertreterinnen sprechen.

Berlin, den 27. Oktober 2025



