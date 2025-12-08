Die Verteidigung gegen Eigenbedarf zahlt sich oft aus

Der BMV stellt seine Auswertung zu Eigenbedarfskündigungen vor:

Presseeinladung Nr. 53/25

Der BMV stellt seine Auswertung zu Eigenbedarfskündigungen vor:

Die Verteidigung gegen Eigenbedarf zahlt sich oft aus

Hiermit möchten wir Sie herzlich einladen zu unserem

Pressegespräch am

Donnerstag, den 11. Dezember um 10.00 Uhr

in der Geschäftsstelle des BMV, Spichernstraße 1 in 10777 Berlin

Im Rahmen des Pressegesprächs stellt der Berliner Mieterverein e.V. (BMV) seine Auswertung von mehr als 500 Beratungen zu Eigenbedarfsfällen aus den Jahren 2018 bis 2024 vor. Der Schwerpunkt der Untersuchung mit dem Titel „Eigenbedarf – Verteidigung zahlt sich aus“ liegt auf den Jahren 2022 und 2023. Ergänzend fließen allgemeine statistische Erhebungen aus der Beratungstätigkeit ein, mit denen der BMV seine Mitglieder in diesem und in den Vorjahren zu dieser existenzbedrohenden Kündigungsart unterstützt und vertreten hat.

Der BMV sieht sich im Ergebnis darin bestätigt, dass die Bundesregierung dringend handeln muss. Denn Berlin ist nur einer der Hotspots: Auch deutschlandweit ist die konstant hohe Zahl der Eigenbedarfskündigungen und darauf gestützten Räumungsklagen längst zu einer ernsten Bedrohung bis tief in die Mittelschicht hinein geworden.

Wie wird der Eigenbedarf begründet? Welche Härtegründe wenden Betroffene gegen die Kündigungen ein? Und vor allem: Wie erfolgreich sind Eigenbedarfskündigungen vor den Berliner Gerichten? Welche Tipps können wir Betroffenen an die Hand geben, wenn eine solche Kündigung im Briefkasten liegt?

Über diese Fragen und Antworten hierzu möchte der Berliner Mieterverein am kommenden Mittwoch gern mit Medienvertreterinnen und -vertretern sprechen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Berlin, den 08.12.2025



