Berliner Mieterverein unterstützt Offenen Brief der Mieter:inneninitiative Bülow-Ost:

Der Berliner Mieterverein (BMV) unterstützt die Forderung der Mieter:inneninitiative Bülow-Ost (MiBO) nach einer Wiederaufnahme des Dialogs mit der landeseigenen Gewobag und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Einen entsprechenden Offenen Brief schickte die MiBo gestern an den Staatssekretär für Wohnen und Mieterschutz, Stephan Machulik.

„Die Situation im Quartier Bülowstraße-Ost ist alarmierend: Heizungsprobleme, bauliche Mängel, Verwahrlosung, intransparente Heizkostenabrechnungen und fehlender Dialog setzen die Mie-ter:innen stark unter Druck“, erklärt Sebastian Bartels, Geschäftsführer im Berliner Mieterverein. „Es ist unverständlich, dass der direkte Austausch mit der Senatsverwaltung und der Gewobag abrupt beendet wurde, obwohl die Missstände nach wie vor bestehen. Wir fordern, dass alle offenen Fragen der Mieter:innen transparent beantwortet werden und gemeinsam ein Sanierungsfahr-plan entwickelt wird.“

Sowohl die Gewobag als auch die Senatsverwaltung hatte den Wunsch nach einer Fortsetzung des Dialogs mit der Begründung abgelehnt, die Mieter-Ini werde ausreichend durch den neu gewählten Mieterbeirat des Quartiers repräsentiert Allein dieser sei nunmehr Ansprechpartner für die Gewobag. „Wenn Mieter:innen in städtischen Wohnungsbeständen nicht geschützt werden und ein inhaltlich konstruktiver Dialog einfach abgebrochen wird, leidet das Vertrauen in die Politik“, so Bartels. „Das Vorhandensein eines Mieterbeirats ist kein Alibi für den Dialog mit Mietenden, zumal die Mieterbeiräte eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen“.

Aus Sicht des Mietervereins haben die Probleme und Missstände sowie die unzureichende Kommunikation betreffend Anliegen von Mieter:innen in den letzten Jahren in zahlreichen Siedlungen der LWU zugenommen. „Wir erwarten von Stephan Machulik als Staatssekretär für Mieter:innenschutz sich dieser latenten Probleme dringend anzunehmen.“

Der Berliner Mieterverein steht der Mieter:inneninitiative MiBO weiterhin als Begleitung und Ansprechpartner zur Verfügung.

Hier finden Sie den offenen Brief der Mieter:inneninitiative Bülow-Ost (MiBO):

Offener Brief MiBO [PDF]

Berlin, 16. Januar 2026



