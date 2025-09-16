Presse

Berlins größte Mieterorganisation mit über 190.000 Mitgliedern

Mieterberatung in allen Bezirken, Schriftverkehr mit Vermietern, Mietrechtsschutz für Gerichtsverfahren, Informationen zum Mietrecht und zur Wohnungspolitik

Die starke Interessenvertretung der Mieter

Jetzt Mitglied werden!
Startseite
Presse / Pressemitteilungen / Änderung in der Geschäftsführung des Berliner Mietervereins

Änderung in der Geschäftsführung des Berliner Mietervereins
Nach 3,5 Jahren erfolgreicher Tätigkeit verabschiedet sich Frau Dr. Ulrike Hamann-Onnertz zum 17. Oktober 2025 aus der Geschäftsführung des Berliner Mietervereins.

In ihrer Amtszeit hat sie den Verein maßgeblich mitgeprägt – durch strategische Impulse in
der Wohnungspolitik, eine tiefgreifende Organisationsentwicklung sowie eine moderne
Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit. Sie baute starke Netzwerke mit Initiativen, Wissenschaft
und Zivilgesellschaft auf und setzte wichtige Impulse für eine solidarische Mietenpolitik.

Ihre beiden Kolleg:innen Wibke Werner und Sebastian Bartels bedauern den Weggang
von Frau Dr. Hamann-Onnertz und danken ihr für die äußerst kollegiale Zusammenarbeit
in den vergangenen drei Jahren. Sie werden die Arbeit mit großem Engagement fortsetzen.

Der Vorstand dankt Frau Dr. Hamann-Onnertz für ihr herausragendes Engagement und
die stets konstruktive Zusammenarbeit. Ihr Weggang ist ein großer Verlust für den Verein.
Für die Zukunft wünschen wir ihr alles Gute – und weiterhin viel Kraft und Erfolg im Einsatz
für eine gerechte Stadt.

 

Berlin, 16. September 2025
Martin Schmidt
16.09.2025