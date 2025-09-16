Änderung in der Geschäftsführung des Berliner Mietervereins

In ihrer Amtszeit hat sie den Verein maßgeblich mitgeprägt – durch strategische Impulse in

der Wohnungspolitik, eine tiefgreifende Organisationsentwicklung sowie eine moderne

Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit. Sie baute starke Netzwerke mit Initiativen, Wissenschaft

und Zivilgesellschaft auf und setzte wichtige Impulse für eine solidarische Mietenpolitik.

Ihre beiden Kolleg:innen Wibke Werner und Sebastian Bartels bedauern den Weggang

von Frau Dr. Hamann-Onnertz und danken ihr für die äußerst kollegiale Zusammenarbeit

in den vergangenen drei Jahren. Sie werden die Arbeit mit großem Engagement fortsetzen.

Der Vorstand dankt Frau Dr. Hamann-Onnertz für ihr herausragendes Engagement und

die stets konstruktive Zusammenarbeit. Ihr Weggang ist ein großer Verlust für den Verein.

Für die Zukunft wünschen wir ihr alles Gute – und weiterhin viel Kraft und Erfolg im Einsatz

für eine gerechte Stadt.

Berlin, 16. September 2025



