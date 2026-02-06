Zum Tod von Hartmann Vetter, langjähriger Geschäftsführer des BMV:

Pressemitteilung Nr. 9/26

„Wir betrauern den Tod unseres ehemaligen Geschäftsführers Hartmann Vetter, der am 29. Januar 2026 im Alter von 80 Jahren verstorben ist“, sagt Wibke Werner, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins.

Hartmann Vetter war bis 2009 Geschäftsführer des Berliner Mietervereins und hat zusammen mit seinen Kolleg:innen und Wegbegleiter:innen den Berliner Mieterverein zu einer der wichtigsten Interessenorganisationen der Stadt gemacht. 30 Jahre setzte er sich mit voller Kraft für eine bessere Mietenpolitik und für die Interessen der Mieter:innen ein und hat somit das Bild des Berliner Mietervereins in der Öffentlichkeit geprägt.

Nicht nur im Berliner Mieterverein, sondern auch im Deutschen Mieterbund war Hartmann Vetter aktiv. Er hat sich mehr als zwei Jahrzehnte im Vorstand des Deutschen Mieterbundes engagiert und die Dringlichkeit der in den Ballungsgebieten immer wieder aufkommenden Probleme für die Mieterschaft in die Öffentlichkeit gebracht.

Hartmann Vetter war geschätzter Vorgesetzter und Kollege, anerkannter Gesprächspartner in der Berliner Wohnungspolitik, beharrlicher Verhandler und geschickter Netzwerker, aber vor allem war er ein hervorragender Interessenvertreter der Mieterinnen und Mieter.

Vorstand, Geschäftsführung und die Kolleg:innen des Berliner Mietervereins verdanken ihm viel und werden Hartmann Vetter als ein Gesicht des Berliner Mietervereins in Erinnerung behalten.

Berlin, 06.02.26



