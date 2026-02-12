Wahlforum zur Berliner Wohnungspolitik 2026:

Pressemitteilung Nr. 11/26

Presseeinladung

Bezahlbarer Wohnraum und eine soziale Wohnungspolitik zählen zu den zentralen Herausforderungen der kommenden Legislaturperiode in Berlin. Vor dem Hintergrund des beginnenden Wahlkampfs zur Abgeordnetenhauswahl 2026 lädt der Berliner Mieterverein Vertreter:innen der Presse herzlich zum Auftakt einer dreiteiligen Wahlforen-Reihe zur Berliner Wohnungspolitik ein.

Beim ersten Wahlforum diskutieren die Spitzenkandidierenden von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und FDP sowie der wohnungspolitische Sprecher der CDU unter dem Titel:

„Bezahlbaren Wohnraum schaffen – was können die landeseigenen Wohnungsunternehmen besser machen?“

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die wohnungspolitischen Konzepte der Parteien zur Abgeordnetenhauswahl 2026, insbesondere mit Blick auf Neubau, Bezahlbarkeit und eine gemeinwohlorientierte Wohnraumversorgung.

19. Februar 2026, 19:00 Uhr

Robert-Havemann-Saal, Haus der Demokratie

Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

Die Anmeldung wird empfohlen unter: forum@berliner-mieterverein.de

Weitere Informationen zu den Podiumsteilnehmenden, den Leitfragen sowie zur gesamten Wahlforen-Reihe finden Sie unter: https://www.berliner-mieterverein.de/termine.htm#programm

Ausblick auf die weiteren Wahlforen:

Wärmewende im Gebäudebestand – 19. März 2026

Landesrechtliche Instrumente für eine soziale Wohnungspolitik (z. B. Wohnungswirtschaftsgesetz) – am 21. Mai 2026

Der Berliner Mieterverein freut sich auf die Teilnahme der Presse und eine interessante Debatte zur Zukunft der Berliner Wohnungspolitik.

Berlin, 12.02.2026



