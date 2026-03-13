Wahlforum zur Berliner Wohnungspolitik am 19. März 2026:

Pressemitteilung Nr. 15/26

Presseeinladung

Die Wärmewende im Berliner Gebäudebestand gehört zu den zentralen Herausforderungen der kommenden Legislaturperiode. Ein großer Teil der CO₂-Emissionen der Stadt entsteht durch die Wärmeerzeugung sowie Heizen und Warmwasser. Klimaschutz darf in Zeiten angespannter Wohnungsmärkte nicht zu steigenden Kosten oder finanzieller Überlastung der Mieter:innen führen. Bis Juni 2026 muss Berlin ihre kommunale Wärmeplanung vorlegen, die Wege zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung aufzeigt. Entscheidend bleibt, ob sie als Orientierungskarte oder als strategischer Maßnahmenplan verstanden werden kann. Der Berliner Mieterverein lädt die Parteivertreter:innen ein, verbindliche Strategien, konkrete Instrumente und geeignete Regulierungsvorschläge zu erläutern.

In unserem Forum diskutieren die Spitzenkandidierenden, wie die Wärmewende in Berlin konkret, sozial ausgewogen und effektiv umgesetzt werden kann – von alternativen Wärmekonzepten über Nah- und Fernwärme bis hin zu Maßnahmen zur sozialverträglichen Gebäudesanierung.

Wahlforum II „Wie kann die Wärmewende in Berlin gelingen?“

März 2026, 19:00 Uhr

Robert-Havemann-Saal, Haus der Demokratie

Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

Die Anmeldung wird empfohlen unter: forum@berliner-mieterverein.de

Weitere Informationen zu den Podiumsteilnehmenden, den Leitfragen sowie zur gesamten Wahlforen-Reihe finden Sie unter: https://www.berliner-mieterverein.de/termine.htm#WahlforumII

Ausblick auf die weiteren Wahlforen:

Landesrechtliche Instrumente für eine soziale Wohnungspolitik (z. B. Wohnungswirtschaftsgesetz) – am 21. Mai 2026

Der Berliner Mieterverein freut sich auf die Teilnahme der Presse und eine interessante Debatte zur Zukunft der Berliner Wärmewende.

Berlin, 13. März 2026



