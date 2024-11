Volksinitiative „Bauwende ökologisch & sozial“ legt fast 35.000 Unterschriften vor:

Die Anforderungen an Ersatzwohnraum im Fall der ausnahmsweisen Abrissgenehmigung müssen höher werden. Die abstrakte, nicht hinterlegte Orientierung an der „leistbaren Miete“ allein ist ungenügend: Im Zweckentfremdungsverbotsgesetz muss bestimmt werden, dass ein angemessener Wohnungsanteil vermietet werden muss, wobei die Miethöhe sich an dem abzureißenden Wohnraum zu orientieren hat, sowie an WBS-Berechtigte zu vergeben ist.