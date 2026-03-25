Solidarität für die Mieter:innen der Habersaathstraße 40–48:

Berliner Mieterverein und Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn rufen zur Demonstration am 28. März 2026 auf

Pressemitteilung Nr. 17/26

Große Soli-Demo „Das geht uns alle an!“

Samstag, 28. März 2026 | 13 Uhr

Treffpunkt: Vor dem Roten Rathaus, Berlin-Mitte

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„Wir rufen unsere Mitglieder und alle Berliner:innen auf, die Mieter:innen der ehemaligen Charité Papageienplatte in der Habersaathstraße 40-48 solidarisch zu unterstützen“, sagt Sebastian Bartels, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. „Seit Jahren erdulden die Bewohner:innen Entmietungsschikanen – ohne, dass Senat und Bezirksamt Mitte tätig werden. Jetzt reicht es! Die Abrissgenehmigung hätte nie erteilt werden dürfen; sie muss zurückgenommen werden und die Häuser sind endlich gründlich instandzusetzen.“

Seit vier Monaten leben die verbliebenen Mieter:innen ohne Heizung und Warmwasser. Leerstehende Wohnungen wurden demoliert, Türen eingetreten, Sanitäranlagen zerstört. Eingeschüchtert von Security-Gruppen des Vermieters, harren die Bewohner:innen aus – sie kämpfen für ihr Zuhause und für 120 bezahlbare Wohnungen mitten in der Stadt.

Drei Kündigungswellen gegen die verbliebenen Mieter:innen hat das Amtsgericht Mitte abgewehrt und alle Kündigungen für unwirksam erklärt. Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung mit der Aufforderung zum amtlichen Eingreifen liegen vor – und doch bleibt die Verwaltung untätig.

„Jeden Tag verschwinden bezahlbare Wohnungen durch Abriss, Kurzzeitvermietungen und Eigenbedarfskündigungen vom Wohnungsmarkt, jeden Tag werden Mieter:innen aus ihren Kiezen in der Innenstadt verdrängt. Die fünf Häuser in der Habersaathstraße 40-48 sind zum Symbol für die gravierenden Verfehlungen von Politik und renditegetriebenen Akteurinnen der Wohnungswirtschaft geworden.“, sagt Kim Meyer, Sprecherin des Bündnisses gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. „Deshalb gehen wir mit vielen Berliner:innen auf die Straße und setzen erneut ein Zeichen gegen Verdrängung und für bezahlbaren Wohnraum.“

Gemeinsam mit dem Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn, dem Berliner Bündnis Zwangsräumung verhindern, dem Bündnis Unsere Stadt und der Union für Obdachlosenrechte (UfO) ruft der Berliner Mieterverein zur großen Soli-Demo auf.

Die Route führt vom Roten Rathaus durch Berlin-Mitte – mit einer Zwischenkundgebung in der Novalisstraße 13 – zur Habersaathstraße 40-48. Die Abschlusskundgebung mit Musik und Redebeiträgen findet dort vor dem Gebäudekomplex der Papageienplatte statt.

Der Abriss von 120 bezahlbaren Wohnungen mitten in Berlin wäre ein Skandal!

Pressekontakt beim Berliner Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn



Kim Meyer

Telefon: +49 163 0243838

E-Mail: mail@mietenwahnsinn.info

Berlin, 25 März 2026



