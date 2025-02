Berliner Mieterverein unterstützt die Mieter:innen der Weißen Siedlung

Pressemitteilung 10/25

Der Immobilienkonzern Adler vernachlässigt in Berlin riesige Bestände. Seit über einem Jahr machen die Mieter:innen der Weißen Siedlung in Neukölln auf die katastrophalen Zustände aufmerksam. Der Mieterverein unterstützt die Nachbarschaftsinitiative, die sich in der Weißen Siedlung gebildet hat und fordert von Adler die sofortige Bearbeitung der Mängel. Ulrike Hamann-Onnertz, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins:

„Wenn der Konzern Adler zu schwach ist, um seine Bestände zu bewirtschaften, sollte er darüber nachdenken, sie an ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen zu übergeben. Eigentum verpflichtet eben auch zur ordentlichen Bewirtschaftung.“

Berlin, den 21.2.2025

Wir teilen hiermit den Aufruf der Initiative:

********************************************

Protestkundgebung gegen ADLER:

Mängel beseitigen, Mietrechte verteidigen!: Die Weiße Siedlung wehrt sich!

Wann? Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr

Wo? Mehrgenerationenplatz vor der Sonnenallee 279, 12057 Berlin-Neukölln

Kaputte Fahrstühle. Schimmel. Brandfolgen, die nicht beseitigt werden. Müll und Ratten überall. Die Liste der Probleme in der Weißen Siedlung ist lang – doch wir Mieter:innen haben angefangen, uns zu wehren! ✊ Mit unserer „Kiez-Initiative Weiße Siedlung“ setzen wir uns dafür ein, dass sich die Zustände endlich ändern und wir alle hier sicher und bezahlbar wohnen können.

Weil die ADLER Group die großen Probleme nicht angeht, fangen wir jetzt an, unsere Rechte gemeinsam durchzusetzen: Mit der Aktion „Mängel beseitigen, Mietrechte verteidigen“ wollen wir ADLER gerichtlich dazu zwingen, Mängel zu beheben. Den Anfang macht die Sonnenallee 279: Mehrere Mieter:innen aus dem Haus reichen Klage ein, u.a. weil der Fahrstuhl dort ständig kaputt ist – ein großes Problem für ältere und kranke Menschen – und ADLER die Beschwerden weitgehend ignoriert.

Bei unserer Kundgebung am 22.2. berichten Mieter:innen von ihren aktuellen Problemen mit ADLER und davon, was der Protest unserer Initiative schon jetzt gebracht hat. Außerdem erklären wir, wie auch ihr bei unserer Mängel-Aktion mitmachen könnt.

Seid dabei und bringt eure Nachbar:innen mit!

Es gibt Tee und ein Kinderprogramm, damit auch die jungen Mitglieder unserer Gemeinschaft einbezogen werden

Türkçe (https://docs.google.com/document/d/1XEkXKeakfI-fvkyJhB_at_-ipsBwz1hVoLL5XU1NLms/edit?usp=sharing)

English (https://docs.google.com/document/d/1-VUe2a_tF_CSYUrpWmjC-u2bwvt_XkyfQdP5AG8JTsk/edit?usp=sharing)

اللغة العربية (https://docs.google.com/document/d/1MEn3DsnamyEXpPGKZR9yBn_Zie9poqHZOLQT028Q7p4/edit?usp=sharing)

Berlin, 21. Februar 2025