Aktion und Erklärung des Bündnisprojekt „Wohnungsnot durch Umwandlung und Eigenbe-darfskündigungen stoppen”

Pressemitteilung Nr. 17/25

Das neu gegründete bundesweite Bündnisprojekt hat am 13.03.2025 den Verhandlungsführern für die Koalitionsgespräche auf Bundesebene seine Forderungen zur Verbesserungen des Mieterschutzes in Hinsicht auf die Problematik von Umwandlungen und Eigenbedarfskündigungen übersandt. Am 17.03. hat das Bündnis in einer Pressekonferenz seine Forderungen vorgestellt. Eine breite Presseresonanz war die Folge.

Am Montag den 24.03.2025 findet um 11:30 Uhr vor dem Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg, Yorckstraße 4-11, 10965 Berlin eine gemeinsam mit betroffenen Menschen eine anschauliche szenografische Aktion statt.

An der Aktion werden Vertreter der Projektpartner sowie betroffene Mieter*innen und Mieterberatungen teilnehmen und eine Erklärung zu den laufenden Koalitionsverhandlungen abgeben.

Dezentral können sich alle Menschen und Organisationen an der Aktion beteiligen und das Banner zum Aufhängen oder Ausdrucken verwenden. Auf der Homepage des Projektes können dazu entsprechende Druckdateien heruntergeladen werden.

Webseite des Projektbündnisses: www.wohnungsnot-stoppen.de

Projektpartner

Deutscher Mieterbund

Berliner Mieterverein

Mieterverein zu Hamburg

Mieterverein München

Paritätischer Wohlfahrtsverband, Berlin

Sozialverband VDK, Deutschland

Klaus Mindrup, MdB 2013-2021, aktiver Genossenschaftler

Christoph Brzezinski, CDU, BA Charlottenburg-Wilmersdorf

Ephraim Gothe, SPD, BA Mitte

Eva Majewski, CDU, BA Tempelhof-Schöneberg

Cornelius Bechtler, Grüne, BA Pankow

Florian Schmidt, Grüne, BA Friedrichshain-Kreuzberg

Jochen Biedermann, Grüne BA Neukölln

Camilla Schuler, Die Linke, BA Lichtenberg

Dr. Claudia Leistner, Grüne, BA Treptow-Köpenick

Korinna Stephan, Grüne, BA Reinickendorf

ASUM Mieterberatung

Mieterberatung Prenzlauer Berg

Berlin, 21. März 2025