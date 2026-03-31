Multisensor Plus Geräte: Besser widersprechen?

Das Wohnungsunternehmen Vonovia will sogenannte Multisensor Plus Geräte in vielen Wohnungen einbauen. Haben auch Sie eine Modernisierungsankündigung oder ein Informationsschreiben erhalten?

Neben Rauchentwicklung würden in Ihrer Wohnung damit weitere Daten kontinuierlich gemessen werden:

Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Kohlenmonoxid

WICHTIG: Das Gerät kann diese Daten speichern, an den Vermieter übertragen und in einer App für Mieter:innen sichtbar machen.

Zudem kann es per Leuchtsignal eine Lüftungsempfehlung geben.

Laut Vonovia werden die Geräte mit deaktivierter Datenübertragung installiert; diese kann jedoch bei Zustimmung durch die Mieter:innen aktiviert werden.

Kosten und Modernisierungsumlage

Die Geräte sind mit 134 Euro pro Stück teurer, als herkömmliche Rauchwarnmelder. Die Kosten des Einbaus sollen als Modernisierung zu 8 % jährlich auf die Mieter:innen umgelegt werden.

Fachliche Bewertung der Funktionen

Einige Fachleute bewerten die Zusatzfunktionen als überflüssig. Die Messung von Kohlenmonoxid in Deckenhöhe ist zudem nicht optimal.

Luftfeuchtigkeit und Temperatur können – falls von Mieter:innen gewünscht – durch günstigere Hygrometer aus dem Baumarkt gemessen werden.

Keine Rechtssicherheit Es gibt noch keine Rechtsprechung zur Frage, ob der Einbau geduldet werden muss. Daher gibt es noch keine Rechtssicherheit. Nach einem Widerspruch kann eine erfolgreiche Klage des Vermieters auf Duldung nicht ausgeschlossen werden.

Daher ist es wichtig, rechtsschutzversichert zu sein.

Mitglieder des BMV sind für alle Fälle rechtsschutzversichert, die drei Monate nach Eintritt erstmalig auftreten. Rechtliche Bewertung Es gibt unterschiedliche Rechtsauffassungen über die Duldungspflicht zum Einbau. Gegen einen Einbau steht die Annahme, dass der Einbau einen Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung und eine Härte für Mieter:innen darstellt, aber keine nachhaltige Erhöhung des Gebrauchswerts der Wohnung und keine bauliche Veränderung bedeutet. Widerspruch Wenn Sie dem Einbau widersprechen wollen, können Sie das untenstehende Musterschreiben nutzen. Auf die wichtige Bedeutung der Rechtsschutzversicherung wird hier noch einmal hingewiesen. Vernetzung Wollen Sie sich zu diesem und anderen Themen wie Mängeln, Heizkostenabrechnung oder Mieterhöhungen mit Nachbar:innen und anderen Vonovia-Mieter:innen vernetzen? Dann besuchen Sie das monatliche Treffen des Berliner Bündnis gegen Vonovia & Co.. Wollen Sie mietenpolitisch in Ihrer Nachbarschaft aktiv werden und konkrete Probleme besprechen? Dann besuchen Sie unsere Rat & Tat Kiezcafés.

Dokumente zum Herunterladen

Musterschreiben: BMV_Musterschreiben_Rauchwarnmelder

Handreichung: BMV_Handreichung_Multisensor-Plus



