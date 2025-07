Streitwert

1.7.25

Die rbb „Abendschau“ sucht zeitnah Mieter, die vor der Kamera über ihre Erfahrungen mit dem Einbau neuer digitaler Rauchwarnmelder der Marke „Multisensor Plus“ von der Firma „techem“ berichten wollen. Betrachten sie das Gerät eher als Wohnwertverbesserung oder als Einschränkung ihrer Datensicherheit? – Interessenten schreiben bitte an andrea.everwien@rbb-online.de.

30.06.25

Die ARD sucht für einen Nachrichtenbeitrag zum Thema Stromsteuersenkungen eine Familie, die etwas genauer auf ihre Ausgaben und ihr Geld schauen muss und für die die angekündigte Senkung besonders spürbar gewesen wäre. Am besten wäre es, wenn die Familie transparent machen könnte, wie viel Geld sie für ihren Strom bezahlen. Gedreht werden soll voraussichtlich am Dienstag oder Mittwoch.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an Frau Weber: Noah.VacaWeber@ard-hauptstadtstudio.de

30.06.25

Das Magazin ZDF frontal sucht Mieterinnen und Mieter, deren Wohnungen oder Häuser an Immobilienfonds/Investoren/Holdings – kurzum: an anonym wirkende neue Eigentümer – verkauft wurden und die nicht wissen, wer nun wirtschaftlich Berechtigter ist. Besonders spannend wäre es, wenn die Betroffenen auch Probleme im Haus haben, weil sich die Hausverwaltung nicht kümmert oder es womöglich gar keine Hausverwaltung und somit keinen klaren Ansprechpartner gibt. Anonymität für die Betroffenen ist möglich. Bei Interesse gerne eine E-Mail an die zuständige Redakteurin Frau Klaus: klaus.j@zdf.de.

20.6.25

Der RBB sucht für einen Beitrag Mieter:innen, die in Häusern wohnen, in denen die Instandhaltung stark vernachlässigt wird.

Darüber hinaus werden Mieter:innen gesucht, denen wegen Eigenbedarfs gekündigt wurde.

Bei Interesse bitte eine Mail an Frau Barthel: ute.barthel@rbb-online.de und Frau Goebel: jana.goebel@rbb-online.de.

17.6.25

Die TV-Produktion „Arriba Media“ sucht für eine RTL-Punkt12 Reportage Mieter und Mieterinnen, die von Wohnungsleerstand betroffen sind. Bei Interesse gerne eine Mail an den zuständigen Redakteur Sebastian Porsche: sebastian.porsche@arriba-media.de.

5.6.25:

Für eine persönliche Reportage über einen Mieter oder eine Mieterin, dem oder der nach mehreren Jahrzehnten in seiner oder ihrer Wohnung nun die Kündigung droht, sucht die Berliner Morgenpost Menschen, die bereit wären, sich und ihre Geschichte portraitieren zu lassen. Antworten bitte an hans.hartmann@funkemedien.de