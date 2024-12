Presseeinladung: Berliner Mieterverein ruft auf zur

Pressemitteilung Nr. 37/24

der Berliner Mieterverein, die größte Interessenvertretung der Mieter:innen in Berlin, lädt Sie herzlich zur Pressekonferenz im Rahmen einer Protestkundgebung ein. Gemeinsam mit dem Bündnis „Offensiv für Wohnraum“ mit über 50 Mietinitiativen, Vereinen und Organisationen fordern wir einen bundesweiten Mietendeckel. Wir rufen alle Berliner Mieter:innen auf, an der Kundgebung teilzunehmen und ein Zeichen für weitreichenden Mieterschutz zu setzen.

Die Pressekonferenz findet statt:

Datum: Donnerstag, 05. Dezember 2024

Zeit: 14:00 Uhr

Ort: Vor dem Deutschen Institut für Bautechnik, Kolonnenstraße 30b, 10829 Berlin-Schöneberg

Sebastian Bartels, Geschäftsführer im Berliner Mieterverein:

„Die Bilanz der Ampel ist erschütternd, mietenpolitisch wurde weniger als gar nichts während der nun vorzeitig auslaufenden Legislatur umgesetzt. Die Situation in den Städten und Ballungszentren hat sich inzwischen derart verschärft, dass wir an einem bundesweiten Mietendeckel nicht mehr vorbeikommen!“

Im Anschluss an die Pressekonferenz beginnt die Kundgebung, bevor um 15:00 Uhr Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) die Spitzenvertreter:innen des „Bündnisses bezahlbarer Wohnraum“ empfängt.

Der Mieterverein ruft seine Mitglieder auf:

Schließen Sie sich unserem Protest an!

Die Mieten in Berlin und bundesweit erreichen Rekordhöhen, während die Ampel-Koalition tatenlos zugesehen hat. Eine neue Koalition muss für mehr Mieterschutz, für die sozialökologische Transformation und einen starken gemeinnützigen Wohnungssektor stehen – denn Wohnen bleibt ein zentrales Problem für die Mehrheit der Menschen in den Städten und verschärft die soziale Ungleichheit.

Unter dem Motto „Bundesweiter Mietendeckel jetzt!“ fordern wir eine Wohnungspolitik, die sich an den Bedürfnissen der Mieter:innen orientiert, und nicht an den Interessen der Immobilienwirtschaft.

Sebastian Bartels

Geschäftsführer, Berliner Mieterverein

Ablauf der Proteste am 05. Dezember:

Berlin: 14:00 Uhr: Pressekonferenz und Kundgebung vor dem Deutschen Institut für Bautechnik, Kolonnenstraße 30b 15:00 Uhr: Start des „Wohnungsgipfels“ mit Bauministerin Klara Geywitz

Hamburg: 17:00 Uhr: Kundgebung auf dem Gänsemarkt 18:00 Uhr: Demonstration entlang Jungfernstieg und Mönckebergstraße 20:00 Uhr: Podiumsdiskussion „Wohngipfel von unten – der bundesweite Mietendeckel als Perspektive“



Berlin, den 03.12.2024