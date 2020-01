Mietendeckel-Beschluss: Historische Chance für eine soziale Wohnungsversorgung

Pressemitteilung Nr. 2/20

„Mit einem öffentlich-rechtlichen Landesgesetz zur Deckelung der Mieten in Berlin tut sich eine historische Chance für eine soziale Wohnungsversorgung auf“, so der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild. Die teilweise maßlosen Wohnkostensteigerungen in der Vergangenheit durch die Immobilien- und Wohnungswirtschaft und die halbherzigen und unzureichenden Regulierungsversuche der Bundespolitik im Mietrecht haben im Grunde den Boden bereitet für ein massiveres Eingreifen der Berliner Landesregierung. „Wir begrüßen den Mietendeckel ganz ausdrücklich, auch wenn wir nicht mit allen Regelungen glücklich sind“, so Wild. „Es ist nun, auch im Hinblick auf die Erfahrungen mit der Mietpreisbremse, an den Mieterinnen und Mietern, die Ansprüche aus dem Gesetz auch geltend zu machen. Der Berliner Mieterverein wird die Mieterinnen und Mieter umfassend informieren und einen Online-Mietendeckelrechner anbieten, das Beratungsangebot erhöhen und Mieterinnen und Mieter bei der Durchsetzung der Ansprüche begleiten und vertreten“, erklärte Wild.

Die Grundsatzkritik der Vermieterverbände am Mietendeckel hält der Mieterverein nicht für gerechtfertigt. „Eine Atempause für die Mieterschaft ist vertretbar, weil die Vermietereinkünfte und Immobilienvermögen massiv angestiegen sind, das darf nicht vergessen werden“, so Wild.

Einen Verlust an Wohnqualität erwartet der Mieterverein durch das Gesetz nicht. Zunächst bleibt es bei den rechtlichen Verpflichtungen für Eigentümer zur Instandsetzung, die auch weiterhin eingefordert würden. Zudem bedeute ja auch heute eine hohe Mietzahlung aufgrund des Nachfrageüberhangs gerade nicht, dass dies auch zur Qualitätssteigerung führen müsse. Eingriffe in die Renditemöglichkeiten bewirken immer, dass die Investitionen der renditeorientierten Anbieter verringert werden oder ausbleiben. Das zeige der Rückgang von Modernisierungsankündigungen seit Januar 2019 aufgrund der bundesgesetzlichen Kappung auf 2,- bzw. 3,- Euro pro Quadatmeter Mieterhöhung.

Erste Empfehlungen des Berliner Mietervereins an Mieterinnen und Mieter für das Verhalten nach Inkrafttreten

1. Was Mieterinnen und Mieter tun sollten, wenn sie nach dem Stichtag 18. Juni 2019 bis zum Inkrafttreten des Gesetzes einer Mieterhöhung zugestimmt haben

In diesem Fall ergeben sich für Mieterinnen und Mieter zwei Möglichkeiten:

Entweder wird nur noch die am 18. Juni 2019 vereinbarte Nettokaltmiete ab Inkrafttreten gezahlt. Wegen möglicher Rechtsstreitigkeiten sollten die eingesparten Beträge aber vorsorglich zur Seite gelegt werden.

Oder es wird weiter die erhöhte Miete gezahlt und der Vermieter wird unter Fristsetzung aufgefordert, die niedrigere Stichtagsmiete zu bestätigen. Der Vermieter ist verpflichtet, dem Mieter die zulässige Miete mitzuteilen. Tut er das nicht oder entspricht die mitgeteilte Miete nicht dem Gesetz, kann vor Gericht eine Feststellung über die preisrechtlich zulässige Miete erstritten werden. Dann kommt es auf das Urteil an. Parallel sollte das Bezirksamt gebeten werden, die Miete zu überprüfen. Das Bezirksamt kann dann feststellen, ob die Miete überhöht ist und ein Bußgeld verhängen. Ob eine Rückforderung auch für den Zeitraum zwischen Stichtag und Inkrafttreten durchgesetzt werden kann, muss noch gerichtlich geklärt werden.

2. Was Mieterinnen und Mieter tun sollten, die nach dem Stichtag 18. Juni 2019 und vor dem Inkrafttreten einen Mietvertrag mit einer Miete abgeschlossen haben, die über den Mietobergrenzen des Gesetzes liegt

Haben Mieterinnen und Mieter zwischen Stichtag und Inkrafttreten des Mietendeckel-Gesetzes einen neuen Mietvertrag abgeschlossen, kann erst nach neun Monaten ein Absenkungsanspruch durchgesetzt werden, wenn die Miete mehr als 20 Prozent über dem zulässigen Oberwert liegt.

Zusätzlich sollte der Mieter vorher gemäß der Mietpreisbremse rügen, sofern die Miete mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Auf diese Weise sichert man sich zumindest die Ansprüche aus der Mietpreisbremse, sofern der Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht ganz oder teilweise verworfen wird.

3. Können Mieterinnen und Mieter mit Inkrafttreten besonders hohe Mieten gesenkt bekommen

Die Miete kann gesenkt werden, wenn diese mehr als 20 Prozent über dem zulässigen Oberwert der Tabelle liegt. Geltend machen kann man den Anspruch aber erst neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes. Zwar wird für die Absenkung von der Senatsverwaltung kein Bescheid erteilt, man kann von ihr jedoch Auskunft über die zulässige Miethöhe erbitten.

Diese Auskunft kann nützlich sein, um das Klageverfahren vor dem Amtsgericht gegen den Vermieter zu führen. Auch hier sind zwei Wege denkbar:

Mieterin beziehungsweise Mieter senken die Miete auf die zulässige Höhe ab und legen den Differenzbetrag vorsorglich zurück. Sollte der Vermieter den Mietendeckel nicht anerkennen, müsste der Vermieter dann seinerseits die Zahlungsdifferenz einklagen.

Oder der Mieter fordert den Vermieter zur Absenkung auf und klagt im Fall der Ablehnung auf Feststellung der zulässigen Miete und Rückforderung der bislang zu viel gezahlten Miete. Welcher Weg der bessere ist, sollte man in einer Mietrechtsberatung klären.

4. Auf was müssen Mieterinnen und Mieter bei einem Mietvertragsabschluss achten, der nach dem Inkrafttreten getätigt wird

Der Vermieter darf höchstens die Miete verlangen, die zum Stichtag 18. Juni 2019 mit dem Vormieter vereinbart war, es sei denn, diese Stichtagsmiete überschreitet den Mietoberwert aus dem Mietendeckelgesetz. In dem Fall gilt dann der Mietoberwert.

Der Vermieter ist verpflichtet, dem Mieter vor Abschluss des Vertrages die zum Stichtag vereinbarte Miete und die Berechnung der Mietobergrenze mitzuteilen. Kommt der Vermieter dieser Pflicht nicht nach oder fordert eine höhere Miete, sollte der Mieter sich an das Bezirksamt wenden. Das Bezirksamt kann einerseits dem Vermieter ein Bußgeld auferlegen. Außerdem kann das Bezirksamt Auskunft über die zulässige Miethöhe geben. Mit dieser Auskunft kann der Mieter dann notfalls vor dem Amtsgericht die zulässige Miethöhe feststellen lassen und die bis dahin gegebenenfalls überzahlten Mieten zurückfordern. Die Auskunft des Bezirksamts ist keine Voraussetzung für die gerichtliche Durchsetzung, kann diese aber erleichtern.

Sind Mieterin oder Mieter sicher, welche Mietobergrenze gilt, kann die Miete auch sofort auf die Mietobergrenze der Tabelle abgesenkt werden und die eingesparten Beträge zur Seite gelegt werden. Oder aber man zahlt die hohe Miete weiter und lässt selbst vor Gericht die zulässige Miete ermitteln.

Zusätzlich sollte ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse gerügt werden, sofern die Miete mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Auf diese Weise sichert man sich die Ansprüche aus der Mietpreisbremse, sollte der Mietendeckel nicht oder in Teilen nicht Bestand haben.

5. Was tun, wenn nach Inkrafttreten noch eine Mieterhöhung kommt

Mieterhöhungen sind bis zum 31. Dezember 2021 verboten, so dass der Mieterhöhung nicht zugestimmt werden muss. Das gilt auch dann, wenn eine Mieterhöhung erst für die Zeit nach dem Mietendeckelgesetz gefordert wird. Mieterhöhungen zu einem Termin ab 1. Januar 2022 müssen Mieterinnen und Mieter hingegen bis zu 1,3 Prozent zustimmen, wenn die sonstigen zivilrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

6. Was tun, wenn der Vermieter nach Inkrafttreten eine Modernisierung ankündigt

Grundsätzlich müssen weiterhin die zivilrechtlichen Voraussetzungen und Bedingungen einer Modernisierung geprüft werden. Will der Vermieter durch die Modernisierung jedoch eine Mieterhöhung erreichen, gelten auch die Regeln des Mietendeckels.

Das bedeutet, dass er nur Mieterhöhungen geltend machen kann für Maßnahmen, die einem Katalog aus dem Gesetz entsprechen. Das sind Maßnahmen zum Klimaschutz und der Energieeinsparung sowie mit Aufzugeinbau und zum Abbau von Barrieren. Daraus können Mieterhöhungen bis zu 1,- Euro pro Quadratmeter im Monat entstehen.



Was Mieterinnen und Mieter über den Mietendeckel und seine Anwendung wissen sollten Weitere Informationen finden Sie unter: