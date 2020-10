Gut in Schuss und bereit für „die zweite Runde“: Längst haben Gebrauchtwaren das Schmuddel-Image hinter sich gelassen. Der Trend zieht an – in Berlin gibt es zwei große neue Einkaufsmöglichkeiten für Gebrauchtes.

Anfang August eröffneten die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) in Reinickendorf die „NochMall“, ein Gebrauchtwarenkaufhaus für Möbel, Haushaltswaren, Bücher, Kleidung, Spielzeug und mehr. Hier sollen gut erhaltene Gegenstände, die auf den Wertstoffhöfen der BSR abgegeben wurden, ein zweites Leben bekommen. Auf 2000 Quadratmetern können sie angesehen und erworben werden. Am ersten und dritten Samstag im Monat findet jeweils eine Auktion statt, bei der Wertvolles und Originelles unter den Hammer kommt (Anmeldung erforderlich). Künftig sollen auch Events und Workshops rund um das Thema Wiederverwendung und Umweltschutz angeboten werden.

Second Hand ist nicht erst seit der Coronakrise auf dem Vormarsch – wo der Lockdown offenbar viele Menschen dazu brachte, aus der Not des Zuhausebleibens eine Tugend zu machen und mal wieder ordentlich auszumisten (siehe Infobox).

Das überrascht nicht, denn gebraucht zu kaufen, hat viele Vorteile. Zum einen sind diese Produkte deutlich preiswerter zu haben als neue. Kleidungsstücke können zudem gesünder sein, weil giftige Schadstoffe, mit denen viele neue Produkte behandelt werden, längst herausgewaschen sind – bei Babybekleidung und für Allergiker relevant. Zum anderen sehnen sich viele Verbraucher in Zeiten permanenter Verfügbarkeit schneller Billigmode und günstiger Technikschnäppchen nach Gegenständen mit „Charakter“. Wer im Gebrauchtwarenkaufhaus shoppt oder sich durch Kleinanzeigen klickt, weiß nie ganz genau, was schließlich im Warenkorb landet. Am Ende der Schatzsuche steht jedoch fast immer ein individuelles, vielleicht einzigartiges, Produkt. Durch den Austausch mit dem Verkäufer bekommen die Gegenstände zudem eine Geschichte.

Einen großen Pluspunkt hat das Second-Hand-Shopping zudem für die Umwelt: Es werden wertvolle Ressourcen gespart, da der oft wasserintensive und Treibhausgase freisetzende Produktionsprozess für einen neuen Gegenstand wegfällt. Das gilt nicht nur für das Produkt selbst, sondern auch für das gesparte Verpackungsmaterial, denn bereits genutzte Dinge werden meist unverpackt angeboten.

„Warenhäuser der Zukunft“

Auch das Warenhaus Karstadt am Hermannplatz hat das Potenzial von Second Hand erkannt. Dort ist seit Anfang September die gesamte dritte Etage ein halbes Jahr lang ausschließlich für Gebrauchtwaren reserviert. Möbel, Technik, Hausrat und Klamotten – alle in gutem Zustand – sollen hier an Mann und Frau gebracht werden. Die von Re-Use Berlin gestartete Initiative der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz hatte bereits 2018 einen ersten temporären Shop für Gebrauchtwaren in Neukölln eröffnet. Zudem betreibt Re-Use die „ReMap“, eine Berlin-Karte, die Adressen rund um die Themen Second Hand, Reparatur, Leihen und Tauschen bündelt. Das Angebot soll auch dazu dienen, herauszufinden, was bei den Berlinern gut ankommt: Geplant seien drei bis vier „Warenhäuser der Zukunft“, in denen „schöne Gebrauchtwaren attraktiv angeboten werden“, so die Initiative.

Katharina Buri

Gebrauchtes im Netz

Die sogenannte NochMall ist nicht das erste Gebrauchtwaren-Angebot der BSR: Online können bereits seit 2004 ausrangierte Einrichtungsgegenstände, Klamotten und Co. zum Tausch angeboten oder verschenkt werden. Die Plattform ist eine lokale Alternative zu „eBay Kleinanzeigen“, die sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen – zu Zeiten des Lockdowns mehr denn je, wie aktuelle Zahlen des Unternehmens belegen. Um mehr als 40 Prozent haben sich demnach die Seitenaufrufe im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht. In der letzten Aprilwoche wurde gar ein Rekord an App-Downloads aufgestellt. Als besonders beliebt erwiesen sich Fahrräder und Gartengeräte, aber auch Gesellschafts- und Videospiele, Bücher und Filme.

kb

NochMall, Auguste-Viktoria-Allee 99, Berlin-Reinickendorf:

www.nochmall.de Re-Use-Store im Karstadt Hermannplatz:

www.berlin.de/senuvk/umwelt/abfall/re-use/de/re-use-store.shtml Berliner ReMap:

www.remap-berlin.de Online-Tausch- und Verschenkmarkt der BSR:

www.bsr.de/verschenkmarkt