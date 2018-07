Müll – Vermeiden, Trennen, Weiterverarbeiten

Im 19. Jahrhundert wurde die Müllabfuhr in Berlin noch von rund 60 privaten Fuhrunternehmern erledigt. Den größten Teil des eingesammelten Abfalls verkauften sie als Dünger, den Rest kippten sie in die Spree oder in die Landschaft. 1887 begann die Stadt, Müllabladeplätze einzurichten.

Alternativen zur Mülldeponie hat man in Berlin schon früh gesucht. Experimente zur Müllverbrennung scheiterten 1894 noch, weil der Berliner Müll zur Hälfte aus Asche und Staub bestand und nahezu unbrennbar war. Funktionierende Müllverbrennungsanlagen gingen erst 1967 in Ruhleben und 1974 an der Rhinstraße in Betrieb.

In Sachen Mülltrennung war die Stadt Charlottenburg 1903 Vorreiter. Erstmalig in Deutschland wurden Küchenabfälle, Asche und Gerümpel getrennt gesammelt und verwertet. Ab 1971 wurde in der DDR ein ausgefeiltes Recyclingsystem zur Sammlung von sogenannten Sekundärrohstoffen („SERO“) aufgebaut.

Die 1992 eingeführte Mülltrennung im „Dualen System“ beendete das Monopol der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR). Für den Verpackungsmüll war die Firma Duales System Deutschland (DSD) zuständig, die mit der Abholung der gelben Tonnen die private Alba beauftragt hat. Das Altglas entsorgt im DSD-Auftrag die BSR-Tochter Berlin Recycling (BR). Um das Altpapier konkurriert die BR mit Alba und anderen privaten Firmen. Die Biotonnen leert die BSR.

Biotonnen sind bundesweit eigentlich schon seit 2015 Pflicht, in Berlin werden sie aber erst Anfang 2019 flächendeckend eingeführt.

Die Europäische Union spielt in Sachen Müll eine große Rolle. So hat der Rat der EU im Mai neue verpflichtende Recyclingziele verkündet: Ab 2025 müssen mindestens 55 Prozent des Siedlungsabfalls recycelt werden.

Müllvermeidung ist hingegen weiter Privatsache. Immer mehr Menschen versuchen nach dem Prinzip „Zero Waste“ („Null Müll“), möglichst gar keinen Abfall mehr zu produzieren – also keine abgepackten Dinge zu kaufen, immer mit Stoffbeutel einzukaufen, den Kaffee to go im eigenen Becher mitzunehmen und vieles mehr.

Im Mai forderte das Berliner Abgeordnetenhaus den Senat auf, Strategien zur Abfallvermeidung zu entwickeln, die sich am „Zero Waste“-Leitbild orientieren. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop erklärt, im Haushalt sei rund eine Million Euro für Aktivitäten zur Müllvermeidung eingestellt worden.

Jens Sethmann

Jeder Berliner produziert pro Jahr 380 Kilogramm Müll. Mitte der 80er Jahre waren es in West-Berlin noch 450 Kilogramm pro Kopf. Im Osten war das Müllaufkommen mit 270 Kilogramm pro Einwohner deutlich geringer, glich sich aber nach dem Fall der Mauer schnell an das West-Niveau an. Obwohl die Berliner in Sachen Abfallvermeidung Fortschritte machen, gehören sie im Bundesvergleich immer noch zu den größten Müllverursachern.

Bei der Mülltrennung schneiden die Berliner besonders schlecht ab. Während der durchschnittliche Bundesbürger im Jahr 148 Kilo an Wertstoffen sammelt, sind es beim Hauptstädter nur 90 Kilo – 47 Kilo Altpapier, 25 Kilo Verpackungen und Kunststoffe sowie 18 Kilo Altglas. Bei Biomüll sind es in Berlin sogar nur 37 Kilo pro Kopf gegenüber 123 Kilo im Bundesmittel. Und so kommt es auch, dass jeder Berliner im Jahr 231 Kilo in die Restmülltonne wirft – 45 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt.

Die gesammelten Abfälle lassen sich mal mehr, mal weniger gut verwerten. Am aufwendigsten ist das Recycling der Abfälle aus der Wertstofftonne. In Sortieranlagen werden die Materialien getrennt. Metalle wie Weißblech und Aluminium lassen sich relativ leicht herauslösen und können wieder in die Stahl- und Aluminiumproduktion eingebracht werden. Kunststoffe müssen schon aufwendiger behandelt werden, um als Granulat wieder in der Kunststoffproduktion Verwendung zu finden („Kunststoff ist Krisenstoff“ auf Seite 29).

Getränkekartons werden gehäckselt und in Wasser aufgeweicht, bis sich die Aluminium- und Plastikschichten ablösen. Die Folienbestandteile werden bei der Zementherstellung verwendet, die Pappe wird in der Papierindustrie recycelt.

Das in der blauen Tonne gesammelte Altpapier wird gepresst und zu einem Faserbrei verarbeitet, der direkt zu neuem Papier verarbeitet wird. Bei jedem Recyclingvorgang müssen durchschnittlich 20 Prozent frische Holzfasern hinzugefügt werden.

Glas lässt sich ohne Qualitätsverlust zu 100 Prozent recyceln. Das gesammelte Altglas wird in einer Aufbereitungsanlage zerkleinert, von Deckeln, Etiketten und anderen Fremdstoffen gereinigt und dann in der Glasfabrik eingeschmolzen. Es muss dafür aber möglichst farbenrein sein. Im Schnitt bestehen 60 Prozent der neuen Flaschen aus wiederverwertetem Glas.

Den größten Teil des Berliner Restmülls verbrennt die BSR in ihrem Müllheizkraftwerk Ruhleben. So werden 63.000 Haushalte mit Strom und 31.000 Haushalte mit Heizwärme versorgt.

Besser als jedes Recycling ist natürlich, Müll gar nicht erst entstehen zu lassen. Nahezu alle Getränke lassen sich in Mehrwegflaschen kaufen. Ware mit aufwendiger Verpackung sollte man beim Einkauf meiden. Umverpackungen kann man nach dem Einkauf gleich im Laden lassen. Dafür gibt es an den Packtischen der Supermärkte Abfallbehälter für Plastik und Papier/Pappe.

Ohne Einwegverpackungen kommt der Laden „Original Unverpackt“ in Kreuzberg aus, wo man Lebensmittel in mitgebrachte Gefäße füllen kann.

Mit einer konsequenten Mülltrennung kann man die Betriebskosten merklich senken. Wenn eine 240-Liter-Restmülltonne weniger benötigt wird, sinken die Müllbeseitigungskosten bei wöchentlicher Abholung um 316 Euro im Jahr. In einem Haus mit zehn gleich großen Wohnungen spart also jeder Haushalt über 30 Euro.

Das Kostenargument sollte auch die Mülltrennungsmuffel unter den Mietern überzeugen. Zwingen kann man seine Nachbarn nicht. Und ein Klima der gegenseitigen Kontrolle wäre für die zwischenmenschliche Atmosphäre im Haus auch sicher nicht dienlich.

Jens Sethmann

Was gehört in welche Tonne?

Die Sortierung der gesammelten Textilien erfolgt in drei Kategorien: 63 Prozent der Altkleider sind noch tragbar und werden ins Ausland verschifft. Dort erhalten Bedürftige die Kleiderspenden – oder sie werden auf Märkten verkauft. Diese Praxis ruiniert jedoch die Textilindustrie dieser Länder. 30 Prozent der gesammelten Alttextilien werden in deutschen Recyclinganlagen zu Dämm- und Isolierstoffen und Industrieputzlappen verarbeitet, 7 Prozent werden verbrannt. Berliner Unternehmen wie RECON-T und Papierfritze sowie Second-Hand-Läden kaufen Alttextilien an.

Gebrauchte Kleidung und Schuhe, Taschen sowie Tischdecken und Bettwäsche gehören nicht in den Hausmüll. Sie werden in Containern auf öffentlichen Plätzen oder den Recyclinghöfen gesammelt, um gespendet oder recycelt zu werden. 21 Prozent der Deutschen nutzen dennoch die Restmülltonne auch zur Entsorgung von Alttextilien.

Man kann Altpapier auch selber sammeln und an Händler verkaufen. Es gibt in Berlin diverse Aufkäufer, die für angeliefertes Papier zurzeit 0,08 bis 0,11 Euro pro Kilogramm zahlen. Das lohnt sich also nur bei größeren Mengen, für deren Transport man ein Auto oder zumindest ein Lastenfahrrad braucht.

Die EU-Kommission reagiert mit ihrem Vorschlag für eine Plastik-Richtlinie auf die zunehmende Vermüllung der Weltmeere. Sie möchte Einweg-Kunststoffartikel wie Plastikgeschirr und Trinkhalme ganz verbieten und für andere, wie Fast-food-Verpackungen, Reduktionsziele formulieren. Denn der Plastikmüllberg wächst weltweit unaufhörlich.

In seinem Dokumentarfilm „Plastic Planet“ bittet Dokumentarfilmer Werner Boote Menschen aus verschiedenen Ländern, alle Kunststoffgegenstände in ihrem Haushalt vor die Tür zu räumen. Die Wohnräume sind danach – egal auf welchem Kontinent – gespenstisch leer.

Kunststoff ist aus unserem Alltag nur noch schwer wegzudenken. Kein Wunder, denn das Material, das seit Mitte des letzten Jahrhunderts massenhaft Einzug in unsere Haushalte gehalten hat, ist leicht, robust und sehr billig.

Plastik macht das Leben scheinbar einfach: Erdbeeren in der Plastikschale oder der morgendliche Coffee to go gehören für viele zum Alltag. Zwar kamen in Deutschland 2017 ein Drittel weniger Plastiktüten zum Einsatz als im Vorjahr – doch die Einwegverpackungen nehmen zu. Den größten Anteil am Kunststoffmüll-Berg bilden mit beinahe 64 Prozent Verpackungen (2015). Das Problem dabei: Kunststoff benötigt Jahrhunderte, bis er abgebaut ist.

2015 hat jeder Deutsche im Schnitt 37 Kilo Plastikmüll entsorgt. Damit liegen wir über dem europäischen Durchschnitt von 31 Kilo. Experten führen das unter anderem darauf zurück, dass es Deutschland in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr gut ging, wir immer mehr im Internet bestellen – was zusätzliches Verpackungsmaterial erfordert – und wir immer öfter in Single-Haushalten leben, wo kleinere Portionen einen relativ höheren Verpackungsanteil haben. Immerhin: Was die Recyclingquote von Plastikverpackungsmüll angeht, liegen die Deutschen mit 49 Prozent über den meisten der europäischen Nachbarn mit durchschnittlich 40 Prozent.

Mit der 1991 in Deutschland in Kraft getretenen Verpackungsverordnung wurde die Wirtschaft verpflichtet, Verpackungen nach dem Gebrauch zurückzunehmen und sich an der Verwertung zu beteiligen. Privatwirtschaftliche Rücknahmesysteme entstanden – sogenannte Duale Systeme. Das wohl bekannteste: der Grüne Punkt. In Berlin gibt es seit 2013 eine gemeinsame Wertstofftonne, Gelbe Tonne und Orange Box sind somit eins. Alba und BSR teilen sich die Leerung der Tonne, in die Kunststoffe, Metalle und Verbundstoffe wie Getränkekartons gehören.

Rund 90 Prozent unseres Plastikabfalls wird auf diese Weise wieder eingesammelt. Ein Teil davon wandert auf Recyclinghöfe, wo er nach Plastikarten sortiert, gereinigt und zu feinem Granulat verarbeitet wird. Aus diesem entstehen dann neue, allerdings nur einfache Gebrauchsgegenstände, beispielsweise Getränkekästen, Eimer oder Bodenbeläge. Aus PET-Flaschen, auf die in Deutschland ein Pfandgeld von 25 Cent gilt – und die deswegen eine Rückgabequote von 96 Prozent erreichen – werden Fleece-Decken oder Polyester-Kleidung gefertigt.

Da keine 100-prozentige Sortenreinheit erreicht wird, kommt der recycelte Kunststoff qualitativ nicht an den Ausgangsstoff heran – man spricht von „Downcycling“.

Problematisch: Es gibt zu wenig Abnehmer für diesen Sekundärrohstoff. Experten fordern eine Quote, damit sich das Plastik-Recycling auch lohnt.

Allerdings kann auch nicht jede Kunststoffsorte recycelt werden – mitunter sprechen ökologische Gründe dagegen. Zudem tobt ein harter Preiskampf, bei dem die Müllverbrennung meist das Rennen macht.

2015 wurden 53 Prozent unseres Plastikmülls der sogenannten thermischen Verwertung zugeführt. Rund zwei Drittel davon landeten in einer der rund 70 Müllverbrennungsanlagen in Deutschland, etwa ein Drittel wurde in Zementwerken oder Kraftwerken als Ersatz für fossile Brennstoffe genutzt. Umweltfreundlicher wäre es jedoch, mehr Kunststoff werkstofflich zu recyceln. Das setzt aber auch korrekte Mülltrennung auf Verbraucherseite voraus. Besonders häufig scheitern automatische Trennmaschinen an Abfall, der aus mehreren Kunststoffarten besteht oder mit Pappe verbunden ist.

Bislang hat Deutschland auch große Mengen an Plastikmüll ins Ausland exportiert. So gingen lange Zeit 56 Prozent des weltweiten Plastikmülls per Schiff in die Volksrepublik China, darunter jedes Jahr auch Hunderttausende Tonnen aus Deutschland. Seit dem 1. Januar gilt dort ein Importstopp für diesen Abfall. Ob das zu einem Umdenken in der deutschen Industrie führen wird?

Wissenschaftler haben 2016 ein Bakterium entdeckt, das PET abbauen kann – eine kleine Sensation. Forscher haben außerdem in unterschiedlichen Verfahren sogenanntes „Bio-Plastik“ entwickelt, das entweder aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais besteht oder biologisch abbaubar ist. Unter Experten sind die neuen Materialien aber umstritten, weil sie nicht zwangsläufig eine bessere Ökobilanz aufweisen als herkömmliche Plastiktüten.

Auch politisch will man dem Problem beikommen: Neben ihrem Vorstoß zu Einweggeschirr diskutiert die EU-Kommission momentan eine Steuer auf Plastik. Und: Anfang 2019 tritt das Verpackungsgesetz in Kraft, das eine stufenweise Erhöhung der Recyclingquote auf 63 Prozent bis 2022 vorsieht – aktuell ist es nur rund ein Drittel der Gesamtmenge.

Am Ende liegt es aber vor allem in den Händen der Verbraucher selbst, ob sich etwas ändert. Jeder Einzelne von uns kann – und muss – etwas tun: indem er oder sie mithilft, Plastikmüll zu reduzieren.

Katharina Buri

Einigen Kunststoffen wurde eine gesundheitsschädigende Wirkung nachgewiesen. Sie enthalten Weichmacher (Phthalate), die in den menschlichen Hormonhaushalt eingreifen und beispielsweise die Fortpflanzungsfähigkeit von Männern beeinträchtigen können. Auch Bisphenol A (BPA) ist hormonell wirksam und kann in die Entwicklung von Kindern eingreifen. Bestimmte Kunststoffsorten stehen sogar im Verdacht, Krebs auszulösen. Als besonders problematisch gelten PVC, Teflon sowie Polycarbonat und Epoxidharze. Aufschluss darüber, welchen Kunststoff man gerade in Händen hält, geben die aufgedruckten Recyclingcodes – eine Liste findet sich unter: www.bund.net/chemie/achtung-plastik/schadstoffe-in-plastik/

Rund 170 Millionen Einwegbecher werden im Ballungsraum Berlin jährlich weggeworfen. Die meisten Pappbecher sind innen mit Polyethylen beschichtet, damit sie die heiße Flüssigkeit halten. Gegen das Überlaufen hilft ein Deckel aus Polystyrol. Die Becher sind nach einer Gebrauchsdauer von durchschnittlich 15 Minuten Müll – und landen oft nicht in dafür vorgesehenen Müllbehältern, sondern auf der Straße oder in der nächsten Grünfläche.

Abfall to go

Müllkippe Ozean

Möglicherweise wird es im Jahr 2050 mehr Kunststoff im Meer geben als Fische, warnen Forscher. In gigantischen Müllstrudeln treiben Plastikflaschen, -tüten & Co. durch die Weltmeere. Der größte von ihnen ist fast fünfmal so groß wie Deutschland. Das Plastik gelangt über weggeworfenen Müll ins Meer, verwittert dort langsam und zerfällt dabei in immer kleinere Teile. Schiffe verklappen illegal Müll auf See, und beim Fischfang landen sogenannte Geisternetze im Meer.

Aber auch unser Abwasser trägt viel zur Problematik bei. Eine besondere Belastung für die Meere ist das sogenannte Mikroplastik: kleinste Plastikteilchen werden vielen Kosmetikprodukten beigesetzt. In Zahnpasta, Peelings und Duschgels findet sich Mikroplastik häufig in Form feiner Kügelchen, in vielen anderen Produkten als Füllstoff. Kläranlagen können die winzigen Plastikteilchen nicht aus dem Abwasser filtern, sie gelangen in den Wasserkreislauf und schließlich in die Meere.

Mikroplastik zieht durch seine Oberflächeneigenschaften Umweltgifte an wie ein Magnet. Je kleiner das Teilchen, desto eher wird es von einem Tier als Nahrung aufgenommen. Die Gifte wandern in den Körper der Meeresbewohner – und von dort über die Nahrungskette auch zum Menschen. Welche Auswirkungen die winzigen Plastikteilchen auf den menschlichen Organismus haben, ist noch unklar.

Wer beim Kauf von Kosmetik auf Nummer sicher gehen will, kann mithilfe der App „CodeCheck“ herausfinden, welche Produkte Mikroplastik enthalten. Das Berliner Start-up Guppyfriend hat einen Waschbeutel entwickelt, der verhindert, dass Kunstfasern beim Waschen in der Maschine ins Abwasser gelangen:

www.guppyfriend.com

kb