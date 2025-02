Unser Parteiencheck zur Bundestagswahl 2025

In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt (soll) […] eine maximale Mietsteigerung von sechs Prozent in drei Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete gestattet.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will einen Mietendeckel in angespannten Wohnungsmärkten einführen sowie einen Mietenstopp in Regionen, in denen die Mietbelastungsquote deutlich angestiegen ist.

Aussagen des Bündnis Sahra Wagenknecht: