Gestörte Verhältnisse – Junge Menschen im Berliner Wohnungsmarkt ist ein Podcast von Gangway Straßensozialarbeit e.V. und dem Berliner Mieterverein.

In unserem Podcast gehen wir der Frage nach, wie junge Menschen in Zeiten von Wohnungsnot und Mietenexplosion in Berlin leben und wohnen. Dabei nehmen wir jene in den Blick, die sonst oft unter der Oberfläche bleiben: junge Menschen in schwierigen Lebenslagen, die in Geflüchtetenunterkünften oder mit zwei erwachsenen Geschwistern in einem Zimmer leben, die im Gefängnis waren, Rassismus erfahren haben und entmietet wurden. Dafür haben im wir mit betroffenen jungen Menschen gesprochen und uns in jeder Folge einen Studiogast eingeladen, der oder die sich gut auf dem Gebiet auskennt.

Eure Hosts sind Franziska, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Berliner Mieterverein, und David, ein junger Rom und Aktivist, der Erzieher gelernt hat und soziale Arbeit studiert. Er wurde selbst lange von Gangway begleitet.

Musik von Laura Klaaßen. Mastering: Boris Hermann & Laura Klaaßen. Schnitt: Annabelle Brumm. Konzept & Umsetzung: Annabelle Brumm, Vera Colditz, Franziska Schulte und Michelle von Ruschinski.

in den kommenden drei Wochen wird es jeden Montag eine neue Episode geben. Seid gespannt, mit welchen jungen Menschen wir gesprochen haben. Wenn Ihr Vorschläge, Ideen für weitere Episoden oder auch Feedback zu unserem Podcast loswerden wollt, schreibt uns gern an podcast@berliner-mieterverein.de

Auf die Ohren fertig los!



