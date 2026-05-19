FAQ: Milieuschutz in Berlin – Was Mieter:innen wissen sollten

Steigende Mieten, Luxusmodernisierungen und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen verändern seit Jahren viele Berliner Kieze. Um die Verdrängung der angestammten Wohnbevölkerung zu begrenzen, gibt es in Berlin sogenannte Milieuschutzgebiete – offiziell: soziale Erhaltungsgebiete.

Doch was bedeutet Milieuschutz eigentlich konkret für Mieter:innen? Welche Maßnahmen sind erlaubt? Was gilt bei Kurzzeitvermietung oder „Wohnen auf Zeit“ und was ist der Unterschied? Und welche Möglichkeiten haben Bezirke, gegen Verdrängung vorzugehen?

Dieses FAQ gibt einen Überblick über die wichtigsten Regelungen und erklärt verständlich, welche Rechte, Schutzmechanismen und Grenzen der Milieuschutz in Berlin derzeit bietet.

Hinweis: Dieses FAQ basiert auf den Verwaltungsvorschriften zu Genehmigungskriterien für bauliche Anlagen in sozialen Erhaltungsgebieten (VV Genehmigungskriterien soziale Erhaltungsgebiete), Bekanntmachung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vom 7. April 2026, sowie auf öffentlich zugänglichen Informationen des Berliner Mietervereins und der Berliner Bezirksämter.

Das FAQ dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.

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1: Was ist ein Milieuschutzgebiet?

Ein Milieuschutzgebiet – offiziell soziales Erhaltungsgebiet – ist ein Stadtquartier, für das eine soziale Erhaltungsverordnung nach Paragraf 172 Absatz 1 Nummer 2 Baugesetzbuch (BauGB) gilt. Ziel ist es, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung zu erhalten und eine Verdrängung, insbesondere einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen, durch teure Modernisierungen, Wohnungsumwandlungen oder Nutzungsänderungen zu verhindern.

In Berlin setzen die Bezirke Milieuschutzgebiete per Rechtsverordnung fest. Grundlage ist eine vorausgehende gutachterliche Sozialstudie, die eine strukturelle Verdrängungsgefahr belegt. Aktuell gibt es 82 solcher Gebiete in Berlin.

Wichtig: Milieuschutz ist ein städtebauliches Instrument, das im Baugesetzbuch geregelt ist und keinen individuellen Mieter:innenschutz bietet. Einzelne Mieter:innen können daraus keine direkten Ansprüche gegen Vermieter:innen oder Behörden ableiten. Die Regelungen wirken jedoch mittelbar schützend.

2: Welche Vorteile ergeben sich für Mieter:innen in einem Milieuschutzgebiet?

Auch wenn der Milieuschutz kein direktes Mieter:innenschutzrecht ist, profitieren Bewohner:innen auf mehreren Ebenen:

Schutz vor Luxusmodernisierungen: Teure Umbauten – etwa Fußbodenheizungen, hochwertige Ausstattungen, Zweitbäder oder Wintergärten – können die Bezirksämter verweigern, wenn sie sie zu erheblichen Mietsteigerungen und damit zur Verdrängung der bisherigen Bewohner:innenschaft führen würden.

Teure Umbauten – etwa Fußbodenheizungen, hochwertige Ausstattungen, Zweitbäder oder Wintergärten – können die Bezirksämter verweigern, wenn sie sie zu erheblichen Mietsteigerungen und damit zur Verdrängung der bisherigen Bewohner:innenschaft führen würden. Schutz vor Wohnungsverlust: Der Abriss oder Rückbau von Wohngebäuden, Wohnungszusammenlegungen, Grundrissänderungen oder die Umwandlung in Ferienwohnungen sind ohne Genehmigung des Bezirksamts verboten.

Der Abriss oder Rückbau von Wohngebäuden, Wohnungszusammenlegungen, Grundrissänderungen oder die Umwandlung in Ferienwohnungen sind ohne Genehmigung des Bezirksamts verboten. Schutz bei Umwandlung in Eigentumswohnungen: Wer in Milieuschutzgebieten eine Mietwohnung in eine Eigentumswohnung umwandeln will, benötigt die Genehmigung des Bezirksamts. Diese wird in der Regel nur erteilt, wenn sich Eigentümer:innen verpflichten, sieben Jahre nur an die Mieter:innen selbst zu verkaufen. Erst nach sieben Jahren kann somit die umgewandelte Wohnung an Dritte verkauft werden. Erwerber:innen dürfen ab Eintragung ins Grundbuch für eine Sperrfrist von weiteren fünf Jahren keine Kündigung wegen Eigenbedarf oder wegen wirtschaftlicher Verwertung aussprechen. Mieter:innen im Milieuschutzgebiet sind somit zwölf Jahre vor Eigenbedarfskündigungen geschützt. Zudem haben sie ein Vorkaufsrecht an ihrer Wohnung, wenn die Wohnung während ihrer Mietzeit in eine Eigentumswohnung umgewandelt worden ist – das heißt sie können in den Kaufvertrag des:der Ersterwerber:in eintreten.

Wer in Milieuschutzgebieten eine Mietwohnung in eine Eigentumswohnung umwandeln will, benötigt die Genehmigung des Bezirksamts. Diese wird in der Regel nur erteilt, wenn sich Eigentümer:innen verpflichten, sieben Jahre nur an die Mieter:innen selbst zu verkaufen. Erst nach sieben Jahren kann somit die umgewandelte Wohnung an Dritte verkauft werden. Erwerber:innen dürfen ab Eintragung ins Grundbuch für eine Sperrfrist von weiteren fünf Jahren keine Kündigung wegen Eigenbedarf oder wegen wirtschaftlicher Verwertung aussprechen. Mieter:innen im Milieuschutzgebiet sind somit zwölf Jahre vor Eigenbedarfskündigungen geschützt. Zudem haben sie ein Vorkaufsrecht an ihrer Wohnung, wenn die Wohnung während ihrer Mietzeit in eine Eigentumswohnung umgewandelt worden ist – das heißt sie können in den Kaufvertrag des:der Ersterwerber:in eintreten. Bezirkliches Vorkaufsrecht: Beim Verkauf eines Hauses kann der Bezirk in den Kaufvertrag zwischen Eigentümer:in und Erwerber:in eintreten, also sein Vorkaufsrecht ausüben. Meist wird das Vorkaufsrecht zugunsten eines landeseigenen Wohnungsunternehmens oder einer Genossenschaft ausgeübt. Der:die Käufer:in kann den Vorkauf des Bezirks abwenden, sofern er:sie eine Abwendungsvereinbarung mit dem Bezirk abschließt. Darin verpflichtet er:sie sich meist für 20 Jahre, die Regeln des Milieuschutzes einzuhalten. Die Abwendungsvereinbarungen behalten ihre Gültigkeit, auch wenn die Milieuschutzsatzung aufgehoben ist.

3: Wo erfahre ich, ob meine Wohnung in einem Milieuschutzgebiet liegt?

Der Berliner Mieterverein (BMV) führt eine hausnummerngenaue Straßenliste aller Gebäude in Berliner Milieuschutzgebieten. Diese Liste ist auf der Website des Berliner Mietervereins einsehbar: Straßenliste Milieuschutzgebiete. Auskunft erteilt außerdem das Stadtentwicklungsamt des jeweiligen Bezirks.

Viele Bezirke veröffentlichen zusätzlich Karten und Übersichten ihrer sozialen Erhaltungsgebiete online. Auch über das Berliner Geoportal (gdi.berlin.de/viewer) können Sie sich Milieuschutzgebiete anzeigen lassen.

4: Was dürfen Vermietende und Eigentümer:innen von Mietshäusern im Milieuschutzgebiet grundsätzlich nicht?

Folgende Maßnahmen sind in Milieuschutzgebieten regelmäßig nicht genehmigungsfähig und damit unzulässig:

Rückbau (Abriss) von Wohngebäuden oder einzelnen Wohneinheiten,

Wohnungsteilung und Wohnungszusammenlegung,

nicht erforderliche Grundrissänderungen, etwa die Änderung der Zimmerzahl oder die Verlegung von Küchen,

Einbau besonders hochwertiger Ausstattungen, wie etwa Fußbodenheizung, Kamin, aufwendige Decken- und Wandverkleidungen, hochwertiges Parkett, Panoramafenster oder repräsentative Eingangsbereiche, die zu hohen Mieterhöhungen nach Modernisierung führen können,

Einbau eines zweiten Badezimmers oder einer zusätzlichen Dusche (mit engen Ausnahmen)

Energetische Maßnahmen, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG; bald GModG) hinausgehen und zu höheren Belastungen für Mieter:innen führen können,

Nutzungsänderungen von Wohnraum, etwa zu Gewerbe oder Ferienwohnungen,

sonstige bauliche Maßnahmen mit Vorbildwirkung, die einen Aufwertungs- und Verdrängungsprozess im Gebiet in Gang setzen oder verstärken könnten.

5: Welche baulichen Maßnahmen brauchen keine Genehmigung vom Bezirksamt?

Nicht genehmigungspflichtig sind laut den Verwaltungsvorschriften des Berliner Senats (Stand: April 2026) folgende Maßnahmen:

die Errichtung neuer baulicher Anlagen, sofern dadurch keine bestehenden Wohnungen verändert werden,

Erhaltungsmaßnahmen im Sinne des Paragrafen 555a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), etwa notwendige Reparaturen und Instandhaltungen,

Veränderungen der Ausstattung von Wohnungen ohne Eingriffe in die Bausubstanz, zum Beispiel der Austausch von Küchenmöbeln oder neue Bodenbeläge.

Tipp: Auch wenn eine Maßnahme nicht genehmigungspflichtig ist, bedeutet das nicht automatisch, dass sie mietrechtlich unproblematisch ist. Auch eine Maßnahme, die vom Bezirksamt im Milieuschutzgebiet genehmigt wird oder keiner Genehmigung bedarf, kann sich mietrechtlich als Maßnahme darstellen, die die Voraussetzungen einer Modernisierung nicht erfüllen und daher von Mieter:innen nicht geduldet werden muss. Bei einer Modernisierungsankündigung empfiehlt es sich, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen.

6: Welche baulichen Maßnahmen muss das Bezirksamt genehmigen?

In Milieuschutzgebieten sind grundsätzlich alle baulichen Maßnahmen genehmigungspflichtig, die den Bestand oder die Nutzung von Wohnraum verändern. Das Bezirksamt prüft dabei insbesondere, ob eine Verdrängungsgefahr entstehen könnte. Genehmigungsfähig sind in der Regel:

der Ersteinbau eines Badezimmers in Standardausstattung (WC, Waschbecken, Badewanne oder Dusche sowie übliche Wandfliesen),

der erstmalige Anbau eines Balkons bis zu vier Quadratmetern Grundfläche in einfacher Standardausführung (kein Sonderdesign, keine Glasfront),

der Einbau eines Aufzugs in Gebäuden mit mehr als vier Obergeschossen, sofern dadurch keine unverhältnismäßigen Kosten und keine überdurchschnittliche Verdrängungsgefahr entstehen,

notwendige Grundrissänderungen zur Herstellung eines zeitgemäßen Wohnmindeststandards, soweit sie auf das baulich notwendige Mindestmaß beschränkt bleiben,

die Dämmung der obersten Geschossdecke sowie der Kellerdecke, sofern die U-Wert-Vorgaben der Bundesförderung eingehalten werden,

ab Juli 2026 der Austausch einer mindestens 15 Jahre alten Heizungsanlage, insbesondere wenn die Anlage den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG; bald GModG) entspricht,

die Errichtung von Photovoltaikanlagen, wenn der erzeugte Strom vollständig ins Netz eingespeist oder als Mieter:innenstrom genutzt wird,

Maßnahmen zur Barrierefreiheit, etwa zur Herstellung von Schwellenfreiheit oder ausreichenden Bewegungsflächen, insbesondere im Zusammenhang mit einer genehmigten Badsanierung.

7: Was ist eine Nutzungsänderung – und welche Nutzungen sind verboten?

Eine Nutzungsänderung im Sinne des Milieuschutzrechts liegt vor, wenn eine Wohnung nicht mehr dauerhaft zu Wohnzwecken genutzt wird und damit der angestammten Wohnbevölkerung des Gebiets entzogen wird.

Nicht genehmigungsfähig und damit unzulässig sind insbesondere:

die Umwandlung von Wohnraum in Gewerberaum,

von Wohnraum in Gewerberaum, die Dauervermietung als Ferienwohnung oder gewerbliche Kurzzeitvermietung (z. B. über Airbnb oder booking(.)com),

(z. B. über Airbnb oder booking(.)com), sogenanntes „Wohnen auf Zeit“ gemäß Paragraf 549 BGB, also die befristete – häufig möblierte – Überlassung von Wohnraum zum vorübergehenden Gebrauch. Eigentümer:innen und kommerzielle Anbieter nutzen dieses Modell zunehmend, um mietrechtliche Schutzvorschriften wie die Mietpreisbremse zu umgehen. Im Milieuschutzgebiet gilt eine solche Nutzung als unzulässige Nutzungsänderung – unabhängig davon, ob bauliche Veränderungen vorgenommen wurden oder nicht. Verwaltungsgerichte haben diese Rechtsauffassung bestätigt (u. a. VG Berlin, Az. 19 K 70/21; OVG Berlin-Brandenburg, Az. 2 N 29/24).

gemäß Paragraf 549 BGB, also die befristete – häufig möblierte – Überlassung von Wohnraum zum vorübergehenden Gebrauch. Eigentümer:innen und kommerzielle Anbieter nutzen dieses Modell zunehmend, um mietrechtliche Schutzvorschriften wie die Mietpreisbremse zu umgehen. Im Milieuschutzgebiet gilt eine solche Nutzung als unzulässige Nutzungsänderung – unabhängig davon, ob bauliche Veränderungen vorgenommen wurden oder nicht. Verwaltungsgerichte haben diese Rechtsauffassung bestätigt (u. a. VG Berlin, Az. 19 K 70/21; OVG Berlin-Brandenburg, Az. 2 N 29/24). jede andere Form zeitlich befristeter Vermietung, die nicht unter die zulässigen Ausnahmen fällt (siehe Frage 8).

Als Indizien für eine unzulässige Nutzungsänderung gelten insbesondere:

möblierte Vermietung,

kurze Laufzeiten,

vorformulierte Gründe für die „Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch“,

kurzfristige Vertragslaufzeiten,

zusätzliche Dienstleistungen wie Reinigungs- oder Wäscheservice,

fehlende oder unerwünschte Anmeldung bei der Meldebehörde.

8: Welche Befristungen beim Wohnen werden noch genehmigt?

Die Verwaltungsvorschriften des Berliner Senats (Stand: April 2026) legen fest, welche befristeten Mietverhältnisse genehmigungsfähig sind:

Genehmigungsfähig sind

1: Zeitmietverträge gemäß Paragraf 575 BGB. Diese setzen voraus, dass einer der drei gesetzlich anerkannten Befristungsgründe im Mietvertrag vereinbart ist:

späterer Eigenbedarf der vermietenden Person nach Ablauf der Mietzeit,

der vermietenden Person nach Ablauf der Mietzeit, geplante umfangreiche Baumaßnahmen , die während eines laufenden Mietverhältnisses nicht zumutbar wären, oder

, die während eines laufenden Mietverhältnisses nicht zumutbar wären, oder die dauerhafte Weitervermietung an eine im Dienstverhältnis stehende Person.

Der jeweilige Befristungsgrund muss bei Vertragsschluss schriftlich angegeben werden.

2: Befristete Untervermietung des bei der Meldebehörde angemeldeten Hauptwohnsitzes (Erstwohnsitz) oder Nebenwohnsitzes (Zweitwohnsitz) einer natürlichen Person

Nicht genehmigungsfähig ist dagegen jede anderweitige zeitliche Befristung des Wohnens, unabhängig davon, ob es sich um ein Haupt-, Unter- oder Zwischenmietverhältnis handelt. Dazu zählt insbesondere das typische kommerzielle „Wohnen auf Zeit“, das häufig zur Umgehung mietrechtlicher Schutzvorschriften genutzt wird.

9: Wohin kann ich mich wenden, wenn mein Mietverhältnis zu einer verbotenen befristeten Kurzzeitvermietung zählt?

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Wohnung oder andere Wohnungen im Haus unzulässig als Kurzzeitvermietungen genutzt werden – etwa über Airbnb, Wunderflats oder im Rahmen eines kommerziellen „Wohnen auf Zeit“, können Sie sich an folgende Anlaufstellen wenden:

Bezirksamt (Stadtplanungsamt / Fachbereich Stadtplanung):

Mieter:innen haben das Recht, dem Bezirksamt Hinweise auf mögliche Verstöße zu geben – auch wenn sie im Genehmigungsverfahren selbst keine formelle Beteiligtenstellung haben.

Mieter:innen haben das Recht, dem Bezirksamt Hinweise auf mögliche Verstöße zu geben – auch wenn sie im Genehmigungsverfahren selbst keine formelle Beteiligtenstellung haben. Meldung wegen Zweckentfremdung:

Verstöße gegen das Berliner Zweckentfremdungsverbotsgesetz, etwa nicht registrierte oder illegale Ferienwohnungen, können Sie online melden: service.berlin.de/dienstleistung/326217 – Meldungen sind auch anonym möglich.

Verstöße gegen das Berliner Zweckentfremdungsverbotsgesetz, etwa nicht registrierte oder illegale Ferienwohnungen, können Sie online melden: service.berlin.de/dienstleistung/326217 – Meldungen sind auch anonym möglich. Berliner Mieterverein (BMV):

Der Berliner Mieterverein bietet Mitgliedern rechtliche Beratung und Unterstützung, gegebenenfalls auch im Rahmen einer Prozesskostenversicherung. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, die Überführung eines Kettenmietvertrages in einen unbefristeten Mietvertrag prüfen zu lassen.

10: Was ist das Vorkaufsrecht – und wann kann der Bezirk es anwenden?

Das bezirkliche Vorkaufsrecht ist in Paragraf 24 Absatz 1 Nummer 4 BauGB geregelt. Es erlaubt dem Bezirk, beim Verkauf eines Grundstücks oder Mietshauses in einem Milieuschutzgebiet in den Kaufvertrag einzutreten. Der Bezirk kann die Immobilie zu den Konditionen, die zwischen Eigentümer:in und Käufer:in vereinbart sind, erwerben. In der Regel üben die Bezirke das Vorkaufsrecht zugunsten eines landeseigenen Wohnungsunternehmens oder einer Genossenschaft aus.

Ablauf des Verfahrens: Der Bezirk hat nach Eingang des notariell beglaubigten Kaufvertrages drei Monate Zeit, um zu prüfen, ob das Vorkaufsrecht ausgeübt werden soll. Maßgeblich ist dabei die Frage, ob die Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufsrechts vorliegen, eine Finanzierung möglich ist und ob durch den Verkauf die Verdrängung der ansässigen Bevölkerung droht.

Abwendungsvereinbarung: Die Erwerber:innen können das Vorkaufsrecht des Bezirks abwenden, indem sie eine sogenannte Abwendungsvereinbarung unterzeichnen. Darin verpflichten sie sich, die Auflagen des Bezirks für mindestens 20 Jahre einzuhalten. Dazu gehören beispielsweise:

keine Umwandlung in Eigentumswohnungen,

keine nicht genehmigten Modernisierungen,

keine Kündigungen wegen Eigenbedarf,

keine Verdrängung der Mieter:innen.

Die Abwendungsvereinbarungen können auch Regelungen zwischen Bezirk und Erwerber:in enthalten, die über die Satzungen des Milieuschutzes hinausgehen.

Einschränkungen: Das Bundesverwaltungsgericht hat das kommunale Vorkaufsrecht mit einem Urteil aus dem Jahr 2021 erheblich eingeschränkt. Danach darf das Vorkaufsrecht nicht mehr allein auf die Vermutung gestützt werden, dass ein hoher Kaufpreis ein Indiz dafür ist, dass die Erwerber:innen Maßnahmen planen, die spekulativer Natur sind und damit die Verdrängung von Mieter:innen befördert wird. Das hat die Ausübung des Vorkaufsrechts in den vergangenen fünf Jahren deutlich erschwert. Seitdem ist die Ausübung des Vorkaufsrecht im Prinzip nur möglich, wenn es sich um ein mängelbehaftetes Gebäude („Schrottimmobilie“) handelt oder gegen die Auflagen des Bebauungsplans verstoßen wird.

In der Folge konnten Bezirke nur noch selten vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Auch die Bereitschaft von Erwerber:innen, die Abfindungsvereinbarungen zu unterzeichnen, ist seitdem zurückgegangen – der rechtliche Hebel des allgemeinen Vorkaufsrechts fehlt.

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat im April 2026 einen Gesetzentwurf zur Novellierung des Baugesetzbuchs vorgelegt. Dieser enthält unter anderem Vorschläge zur Stärkung des kommunalen Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten. Aktuell ist noch offen, ob der Vorschlag auch die Zustimmung des Koalitionspartners (CDU) findet.

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Milieuschutz in Berlin: Ein wichtiges Instrument gegen Verdrängung Milieuschutz kann Verdrängung nicht vollständig verhindern – er schafft aber wichtige Grenzen gegen spekulative Aufwertung und den Verlust von bezahlbarem Wohnraum. Gerade in Berlin ist das Instrument für viele Mieter:innen ein zentraler Schutzmechanismus gegen Luxusmodernisierungen, Umwandlungen und die Zweckentfremdung von Wohnungen.Gleichzeitig zeigt die Praxis, dass der Milieuschutz nur wirksam ist, wenn Bezirke ausreichend kontrollieren und Verstöße konsequent verfolgen. Auch gesetzliche Rahmenbedingungen auf Bundesebene – etwa beim kommunalen Vorkaufsrecht – entscheiden darüber, wie stark der Schutz tatsächlich ausfällt.Für Mieter:innen gilt deshalb: Informieren, frühzeitig beraten lassen und mögliche Verstöße nicht hinnehmen. Der Berliner Mieterverein und die zuständigen Bezirksämter können dabei wichtige Ansprechpartner sein.

fs



