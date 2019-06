Der Mietendeckel – Chancen & Grenzen auf Landesebene

FORUM WOHNUNGSPOLITIK IM BMV am 20. Juni 2019 um 18:30 Uhr,

in der Geschäftsstelle des BMV, Spichernstr. 1, 10777 Berlin

Es diskutieren mit Ihnen:

Dr. Rainer Tietzsch, Jurist und Vorsitzender des Berliner Mietervereins,

Peter Weber, Jurist im Bezirksamt Pankow

Moderation: Reiner Wild, Berliner Mieterverein

Für viel Wirbel hat im Frühjahr dieses Jahres nicht allein die Kampagne „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ gesorgt. Bundes- und Landtagsabgeordnete der SPD haben den Aufsatz

des Berliner Juristen Peter Weber „Mittel und Wege landesrechtlichen Mietpreisrechts in angespannten Wohnungsmärkten“ aufgegriffen und seinen Vorschlag für eine öffentlich-rechtliche Mietpreisbindung auf Basis eines zu gestaltenden Landesgesetzes in den wohnungspolitischen Ring geworfen.

Sehr begrüßenswert, dass Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher aktuell ein Eckpunktepapier für ein Landesgesetz vorgelegt hat. Geht dieses Modell für Berliner Mieterinnen und Mieter weit genug? Wir müssen reden!

Dr. Rainer Tietzsch, Jurist und Vorsitzender des Berliner Mietervereins, legt dar, wie der „Mietendeckel“ für Berlin möglich werden kann und bezieht Stellung zu den Bedenken, die sich im Hinblick auf das Mietrecht als Bundesgesetz ergeben. Peter Weber, Jurist im Bezirksamt Pankow, kontrastiert diese Bedenken mit seinen konzeptionellen Vorstellungen zur Formung und Ausgestaltung eines neuen Landesgesetzes. Es begrüßt und führt durch den Abend der Geschäftsführer des BMV, Reiner Wild.

Wir freuen uns auf viele kritische Anregungen und Forderungen von Ihnen.

Für die Teilnahme melden Sie sich bitte unter

Telefon 22626-120 oder bmv@berliner-mieterverein.de an