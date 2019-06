Ungesetzlicher Wohnungsleerstand und Verwahrlosung

Pressemitteilung Nr. 23/2019

Der Berliner Mieterverein begrüßt, dass das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf jetzt endlich das Eckhaus Hindenburgdamm / Gardeschützenweg wieder der Wohnnutzung zuführen und gemäß §§ 4 a und 4 b des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung einen Treuhänder beauftragen will, der das Gebäude in Besitz nimmt und dann die notwendigen Instandsetzungen durchführen lässt.

Seit mehr als einem Jahr besteht die gesetzliche Möglichkeit des Einsatzes eines Treuhänders. „Es wird höchste Zeit, dass gegenüber Eigentümern, die ihre Immobilie leer stehen und verwahrlosen lassen, Ernst gemacht wird mit dem Entzug der Verfügungsrechte“, so der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild.

„Wir fordern nun die anderen Bezirke auf, dem Vorbild des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf zu folgen. Wir schätzen, dass es berlinweit circa 100 Wohngebäude gibt, in denen der Treuhänder Anwendung finden könnte“, so Wild. Der Senat muss daher gegenüber den Bezirken klarstellen, dass er mittels Zuweisung für die erforderlichen Baumaßnahmen des Treuhänders in Vorleistung geht.

Die Mieter und Mieterinnen bitten wir, uns Objekte in ihrer Nachbarschaft zu benennen (an: bmv@berliner-mieterverein.de, Stichwort Treuhänder), die mehr als drei Monate leer stehen.