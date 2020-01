Mietendeckel-Beschluss

27.1.20

Der RBB sucht für die Sendung ARD Mittagsmagazin am Donnerstag Mieterinnen und Mieter in Berlin, die vom Mietendeckel profitieren werden und darüber berichten, was sie tun werden, damit der Mietendeckel für sie wirkt.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an robert.holm@rbb-online.de

Die Dreharbeiten dazu sollten am besten am 28. oder 29.1.20 stattfinden.

20.01.2020:

Der Deutschlandfunk sucht für eine Reportage über den Mietendeckel Mieterinnen und Mieter, die von Mieterhöhungen betroffen sind und von ihren Erwartungen an den Mietendeckel berichten möchten.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an die zuständige Redakteurin: claudia.vanlaak@deutschlandradio.de

09.01.2020:

Für eine Reportage über die Anspannungen auf dem Wohnungsmarkt sucht ein freier Journalist Mieterinnen und Mieter, die über extreme Erfahrungen bei der Wohnungssuche bzw. ihre Strategien bei der Wohnungssuche sprechen wollen.

Bei Interesse kann der Journalist Herr Jasner unter cjasner@icloud.com kontaktiert werden.

30.12.19:

Für die Sendung „Terra Xpress“ sucht das ZDF Mieterinnen und Mieter, die sich mit ihrem Vermieter in einer Auseinandersetzung befinden, z.B. wegen gravierender Mängel, wegen Mietrückständen oder sonstiger Konflikte.

Bei Interesse bitte eine Mail an bmv@berliner-mieterverein.de, Stichwort „Terra Xpress“.