Mietendeckel auch in Katalanien

Pressemitteilung Nr. 32/20

„Ein toller Erfolg unserer Freunde vom Sindicat de LLogateres, der Bewohner- und Mieterorganisation von Katalanien. Wir gratulieren zur Verabschiedung des Mietendeckels am 10. September 2020 im katalanischen Parlament“, so der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild. Mit den Stimmen von Junts Per Catatalunya, ERC, En Comú Podem und CUP wurde ein Mietendeckel für 60 katalanische Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt und mehr als 20.000 Einwohnern beschlossen. Der Deckel ähnelt stark dem Berliner Mietendeckel. Er gilt zunächst für ein Jahr. Dann müssen die betroffenen Gemeinden einer Fortführung zustimmen.

Wesentliche Elemente des Deckels in Katalanien sind:

Alle neuen Mietverträge unterliegen der Regelung. Der Mietpreis des Vormieters und ein festgelegter Höchstwert dürfen nicht überschritten werden.

In bestehenden Mietverhältnissen werden die Mieten ebenfalls durch Höchstwerte begrenzt. Bei Überschreitung dieser Höchstwerte besteht ein Absenkungsanspruch.

Die Verordnung sieht einige Ausnahmen für Fälle umfangreicherer Modernisierung und bei Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Eigentümer und Mieter vor. Neubauten sind wie in Berlin von der Verordnung ausgenommen.

Die Verordnung wird mit einem Sanktionssystem ausgestattet, das ihre Einhaltung sicherstellt.

„Die Einführung des Mietendeckels in Katalanien zeigt auch, wie wichtig der internationale Erfahrungsaustausch der Mieterorganisationen ist“, so Wild.