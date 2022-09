Die neue Geschäftsführung tritt als Dreier-Team an

In eigener Sache: Neue Geschäftsführung im Berliner Mieterverein e.V.

Pressemitteilung 35/22

Seit dem 1.9.2022 hat der Berliner Mieterverein e.V. eine neue Geschäftsführung, nachdem unser langjähriger Geschäftsführer Reiner Wild in den Ruhestand gegangen ist.

In einem modernen Dreier-Team führen Wibke Werner, Dr. Ulrike Hamann und Sebastian Bartels von nun an die Geschäfte des Mietervereins.

Die beiden Juristen und bisher stellvertretenden Geschäftsführer Wibke Werner und Sebastian Bartels werden verstärkt durch die Sozialwissenschaftlerin Dr. Ulrike Hamann.

Die drei Mitglieder der Geschäftsführung werden unterschiedliche Schwerpunkte bearbeiten. „Die Berliner Mieterinnen und Mieter brauchen eine starke politische und juristische Interessensvertretung“, sagt Wibke Werner.

Der Berliner Mieterverein ist mit über 192.000 Mitgliedern die größte organisierte Interessenvertretung in Berlin und der größte Mieterverein Deutschlands sowie in Europa. Er besteht seit 1888 und vertritt seine Mitglieder sowohl juristisch als auch politisch in allen Fragen rund um die Mietwohnung. Dr. Ulrike Hamann unterstreicht: „Wohnen gehört zur Daseinsvorsorge und darf nicht nur durch Marktinteressen bestimmt sein. Dafür setzen wir uns als Berliner Mieterverein nach Kräften ein.“

Sebastian Bartels betont: „Angesichts der Klimakrise und der aktuellen Kostenexplosionen müssen energie- und mietenpolitische Aspekte in der Interessenvertretung zusammen gedacht werden.“

Auch die neue Geschäftsführung wird den Verein in allen stadt- und mietenpolitischen Gremien vertreten, die juristische Beratung der acht großen Beratungszentren organisieren und die bundespolitischen Anliegen der Berliner Mieterinnen und Mieter im Bundesverband DMB vertreten.

Das Team bedankt sich bei Reiner Wild für sein bis zuletzt unermüdliches Engagement und beim Vorstand für dessen entgegengebrachtes Vertrauen.