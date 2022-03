Dr. Ulrike Hamann verstärkt Geschäftsführung des Berliner Mietervereins

Pressemitteilung Nr. 14/22

„Wir freuen uns, dass Dr. Ulrike Hamann ab Juni 2022 in die Geschäftsführung des Berliner Mietervereins eintritt“, so Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins.

„Mit Ulrike Hamann gewinnen wir eine Mitarbeiterin, die aufgrund ihrer Erfahrungen in der Wohnraumversorgung Berlin den Schwerpunkt der Gemeinwohl-Wohnraumversorgung stärken wird. Auch im Bereich der Mietermitwirkung und Mietermitbestimmung wollen wir durch ihre Mitarbeit weitere Akzente setzen. Ihre Erfahrung in diversen Mieterinitiativen wie Kotti & Co sowie der Initiative Mietenvolksentscheid war uns von großer Bedeutung.

Die Sozialwissenschaftlerin mit Promotion in der Politikwissenschaft ist aktuell eines der beiden Vorstandsmitglieder bei der Wohnraumversorgung Berlin – AöR. Davor war sie als Wissenschaftlerin an Humboldt Universität zu Berlin, der Heinrich Heine Universität Düsseldorf und der Goethe-Universität Frankfurt/Main tätig. Dr. Ulrike Hamann ist 1974 in Potsdam geboren.