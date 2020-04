Breites Bündnis für #LeaveNoOneBehindNowhere

Pressemitteilung Nr. 15/20

„Die Berliner Wohnungssituation ist weiterhin problematisch. Die Corona-Krise zeigt, wie überlebenswichtig ein Zuhause ist, in das wir uns zurückziehen können. Wohnungslose sind in dieser Situation besonders betroffen. Gleichzeitig stehen aber in Berlin nach wie vor tausende von Ferienwohnungen und Appartements leer, die für wohnungslose Menschen genutzt werden könnten“, so Franziska Schulte, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im BMV. „Wir fordern die Herstellung der für die Anmietung notwendigen Strukturen und die schnelle Bereitstellung der finanziellen Mittel durch das Land Berlin.“

Die konkrete Situation in den Schlaf- und Gemeinschaftsunterkünften ist oft desaströs, die Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz der Menschen können vielfach nicht eingehalten werden. Ängste, Verunsicherungen und weitere zusätzliche psychische Belastungen herrschen hier vor, die Informationslage ist mangelhaft. Die Regelungen aus dem Infektionsschutzgesetz können oft nicht ausreichend in den Massenunterkünften umgesetzt werden. Mehrere Unterkünfte wurden aufgrund einzelner an Covid-19 erkrankter Bewohnerinnen und Bewohner unter Vollquarantäne gestellt. „Mit Beginn der Corona-Krise ist die Selbstorganisation wohnungsloser Menschen komplett zusammengebrochen“, darauf hat Stefan Schneider, Koordinator der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen, auf der digitalen Pressekonferenz am heutigen Mittwoch hingewiesen. Ein breites Bündnis aus Vertretungen und Organisationen wie die Selbstvertretung wohnungsloser Menschen, dem Flüchtlingsrat Berlin, dem Arbeitskreis Wohnungsnot, dem Netzwerk We’ll come united und zahlreichen weiteren unterstützenden Vereinen und Initiativen konnte in den vergangenen Wochen einen umfassenden Soforthilfeplan entwickeln, der die Lebensumstände wohnungs- und obdachloser Menschen in der Corona-Krise schnellstens verbessern soll. „Wir unterstützen diesen Plan“, so Schulte, „und erwarten vom Senat und den Bezirken rasche Hilfsmaßnahmen.

Den 10-Punkte Soforthilfeplan von #LeaveNoOneBehinNowhere finden Sie hier:

http://wohnungslosentreffen.de/berlin-10-punkte-nothilfeplan.html#A1