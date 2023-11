BMV zur morgigen Beratung des Gesetzentwurfs für das Klimaschutz-Sondervermögen im Abgeordnetenhaus

Pressemitteilung 37/23

„Wir freuen uns, dass der Senat sich an den Koalitionsvertrag hält und nur wenige Monate nach der Wiederholungswahl einen zunächst 5 Milliarden schweren Klimafonds auflegt“, lobt Sebastian Bartels, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins (BMV). „Das Verfehlen der Klimaziele für Verkehr und Gebäude rechtfertigt diese enorme Summe.“ Die bisher angebotene Unterstützung der Klimaschutzstärkung im Rahmen des Berliner Energie- und Klimaschutzprogrames (BEK) beträgt immerhin gerade mal 19 bis 21 Mio. EUR pro Jahr. Das neue Sondervermögen schafft nun ganz andere Möglichkeiten.

Doch ein derart gigantisches Investitionsprogramm erfordert nach Ansicht des BMV eine breite Einbindung von Wissenschaft, Verbänden und Zivilgesellschaft, was bislang vom Senat nicht geplant ist. „Investitionssummen von 5 Mrd. € in wenigen Jahren sind kein Selbstgänger“, warnt Reiner Wild, der den Mieterverein im Klimaschutzrat des Landes Berlin vertritt. „Da mit dem Sondervermögen ausschließlich Investitionen (teil-) finanziert werden, braucht es eine intelligente Einbettung in die ergänzenden Fördermöglichkeiten des BEK und klare transparente Mittelvergaben. Ein Windhundrennen an den Fördertöpfen darf es nicht geben“, so Wild. Es sei absolut unverständlich, warum die Berliner Landesregierung bei der Erarbeitung des Errichtungsgesetzes und der Vergabekriterien weder den vom Senat selbst einberufenen Klimaschutzrat noch die weitere Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie Verbände und Bezirke eingebunden habe. Sebastian Bartels ergänzt: „Wir fordern den Senat auf, für die Erarbeitung der Vergabekriterien dies umgehend nachzuholen und einen dauerhaften Beirat aus Wissenschaft, Verbänden und Zivilgesellschaft einzurichten, der dem geplanten Lenkungsausschuss und dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses Empfehlungen gibt.“