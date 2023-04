Berliner Mieterverein beurteilt Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD differenziert:

23.3.23

Probleme bei der Wohnungssuche?

Für einen Beitrag in den RTL-Magazinen suchen wir Einzelpersonen oder Paare, die derzeit auf Wohnungssuche sind und dabei schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil z.B. möblierte Wohnungen zu sehr hohen (Zwischen-)Mieten angeboten werden oder der Abschlag für die abgenutzte Küche extrem hoch ausfällt.

Möchten Sie uns Ihre Geschichte erzählen? Dann schreiben Sie eine Mail mit dem Stichwort „Wohnung“ an lisa.uriel@rtl.de. Bitte schicken Sie uns Ihren Namen, Alter, Wohnort sowie eine Telefonnummer und erzählen Sie uns in wenigen Sätzen, was Sie aktuell auf der Wohnungssuche erlebt haben.

17.3.23

Suche für das ZDF:

„Unsere Wohnung ist zu klein!“

Im Auftrag des ZDF drehen wir mit ZDF-Moderatorin Jana Pareigis eine Dokumentation zum Thema Wohnen. Hierfür suchen wir noch eine Familie in Berlin, die in einer zu kleinen Wohnung wohnt und uns zeigt, wie sehr der Platzmangel alle Familienmitglieder jeden Tag aufs Neue herausfordert.

Wir freuen uns über eine Nachricht – auch von Menschen, die genau solchen Familien mit Platzmangel helfen, z.B. Innenarchitektinnen oder Tischler, die Lösungen als praktische Alltagshilfen anbieten.

Ansprechpartnerin ist Frau Hoppe: hoppe@nordend-film.de