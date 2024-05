ASUM und BMV stellen Studie zur Mietbelastung und leistbare Mieten vor:

Mietbelastung in Berlin: Welche Mieten können sich Berliner Haushalte leisten?

Im Pressegespräch wird die vom Berliner Mieterverein beauftragte und von der asum GmbH durchgeführte Studie zur Mietbelastung der Berliner Miethaushalte und leistbare Mieten vorgestellt.

Auf der Basis der Daten des Mikrozensus Wohnen 2022 untersucht die Studie die Einkommenssituation

der Berliner Haushalte, stellt die Mietbelastungsquote nach Einkommensgruppen

und Haushaltsgröße dar. Dabei wird gezeigt, wie viele Berliner Haushalte Anspruch auf eine geförderte

Wohnung haben und welche Quadratmeterpreise sich Berliner Haushalte eigentlich leisten

können. Die Sozialwissenschaftler der asum werden die Studienergebnisse vorstellen und der

Mieterverein wird die Ergebnisse in die aktuelle Wohnungspolitik einordnen.

