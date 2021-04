Es grünt so grün

Im Jahr 2020 erreichte der Gesamtumsatz, der in Deutschland mit Blumen und Pflanzen gemacht wurde, mit 9,4 Milliarden Euro einen Höchststand. Ob das mit der Corona-Krise und dem damit verbundenen Rückzug ins Private zu tun hat, bleibt offen.

Klar ist: Auch schon vor Corona hatten Zierpflanzen ihr etwas angestaubtes Image verloren – heute sind sie aber angesagter denn je. In Berlin gibt es sowohl Boutiquen, die sorgfältig gehegte Pflanzen anbieten, als auch Start-ups, die besonders beliebte Arten versenden.

Auf den Platzmangel zugeschnittenes Angebot

Was fürs Wohnzimmer gilt, gilt mehr noch für den Berliner Balkon. Der Urban-Gardening-Trend hat dort eine Zweigstelle: Das Gemüse vom Balkon erfreut sich großer Beliebtheit. Dass die Nachfrage nach eigenen Erzeugnissen aber weit über Pflanzen hinausgeht, zeigt das Angebot zahlreicher Start-ups: Da gibt es designte Wurmkompostierer, Boxen, um Bienenvölker auf dem Balkon zu halten, Solarzellen für die Balkonbrüstung oder spezielle Türme, in denen Kartoffeln angebaut werden können – und das alles perfekt dem städtischen Balkon mit seinem meist chronischen Platzmangel angepasst. Wer selbst über keinen grünen Daumen verfügt, kann – gegen das nötige Kleingeld – Firmen beauftragen, die den Balkon nach den eigenen Wünschen bepflanzen.

Bei der Wahl der Balkonbepflanzung sind Mieter grundsätzlich frei, müssen jedoch darauf achten, dass Blumenkästen und -töpfe so verankert beziehungsweise platziert sind, dass sie auch bei Sturm nicht abstürzen. Bei der Aufhängung von Blumenkästen gilt es außerdem zu beachten, dass die Außenseite der Balkonbrüstung zur Hausfassade gehört und damit nicht mehr Teil der Mietsache ist. Darf man seine Kästen trotzdem außen anbringen?

Diese Frage haben Gerichte unterschiedlich beantwortet. Wer es macht, sollte darauf achten, dass das Gießwasser möglichst nicht auf den darunterliegenden Balkon tropft. Vorsicht ist auch bei Rankpflanzen wie Efeu oder Knöterich geboten: Wenn diese die Fassade schädigen, muss der Vermieter das nicht hinnehmen. Auch wenn Nachbarbalkone davon betroffen sind, muss die rankende Pflanze zurückgeschnitten werden (LG Berlin vom 28. Oktober 2002 – 67 S 127/02). Herabfallende Blätter oder Blüten müssen die Nachbarn hingegen dulden. Auch, wer Löcher in die Außenfassade bohrt, um etwa ein Vogelhaus anzubringen, sollte sich vorher bei seinem Vermieter rückversichern. Als Faustregel gilt: Bei allem, was das optische Erscheinungsbild des Wohnhauses oder die Nachbarn stören könnte, ist Vorsicht geboten. Beachtet werden sollten auch Mietvertrag und Hausordnung.

Katharina Buri

Tipps für den Eigenanbau auf dem Balkon

Das allermeiste, was im Gemüse-, Obst- oder Kräutergarten wächst, lässt sich auch auf dem Balkon anbauen. Selbst Kürbis oder Gurken gibt es in Mini-Varianten. Wer Geld sparen will, kauft keine vorgezogenen Pflanzen, sondern Saatgut. Der Naturschutzbund (NABU) empfiehlt, dabei auf samenechte Sorten zu achten: „So erhält man nicht nur gesunde Früchte, sondern auch viel robustere Pflanzen.“ Der Pflegeaufwand über den Sommer sei dementsprechend geringer. Außerdem könne man die geernteten Samen im nächsten Jahr wiederverwenden.

Einige wenige unempfindliche Sorten wie Radieschen können direkt auf den Balkon. Für die allermeisten anderen Nutzpflanzen sind März und April die idealen Monate, um mit dem Vorziehen der Setzlinge in kleinen Schalen oder Töpfen auf dem Fensterbrett zu beginnen – oder in halbierten Eierschalen im Eierkarton, wie es der NABU empfiehlt. Wer auf torffreie Erde achtet, schützt die Moore und trägt so zum Klimaschutz bei. Ab Mitte Mai können die Pflänzchen dann auf den Balkon umziehen, denn nach den sogenannten Eisheiligen sind Nachtfröste unwahrscheinlich. Achtung: Die neuen Balkonbewohner mögen es unterschiedlich sonnig. Nordbalkone sind ungeeignet für die meisten Sorten. Die schnell rankenden Stangenbohnen eignen sich als Sicht- und Windschutz.

kb

www.nutzpflanzenvielfalt.de

bietet per Online-Bestellung Saatgut für den privaten Anbau von alten Sorten, die aus dem Handel verschwunden sind bietet per Online-Bestellung Saatgut für den privaten Anbau von alten Sorten, die aus dem Handel verschwunden sind

www.bee-careful.com/de/initiative/bienenfreundliche-balkonpflanzen



gibt Tipps für die bienenfreundliche Balkongestaltung gibt Tipps für die bienenfreundliche Balkongestaltung