MieterMagazin 3/23, Inhaltsverzeichnis

13.2.23

SAT.1 sucht für eine Reportage zum Thema „Wohnungsnot und Mietwucher in Berlin“ Betroffene: z.B. Familien, die schon seit Jahren verzweifelt eine Wohnung suchen, Wohnungssuchende, die immer wieder auf Masssenbesichtigungen stoßen, Wohnungslose oder Mieter, die in Schrottwohnungen wohnen etc.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an redaktion@diestory.tv

6.2.23:

Der katalanische TV-Sender TV3 sucht für einen Fernsehbeitrag über die Berliner Wohnungsnot Mieter und Mieterinnen, die von einer Eigenbedarfskündigung betroffen sind, deren Miete gestiegen und nicht mehr bezahlbar ist oder deren Familie gewachsen ist, so dass die Wohnung zu klein geworden ist.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an ebitterm@hotmail.com oder Kontakt unter Tel. 030 223 69184.

27.1.23

MDR Radio sucht für einen Beitrag Mieter und Mieterinnen, die erfolgreich Ansprüche aus der Mietpreisbremse durchsetzen konnten.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an Juliane.Neubauer@mdr.de