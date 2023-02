Bezirksmitgliederversammlungen 2023

Liebes Mitglied des Berliner Mietervereins,

wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der diesjährigen Bezirksmitgliederversammlung in Ihrem Bezirk ein.

In den Bezirksgruppen treffen sich aktive Mitglieder des Mietervereins. Hier wird die Unterstützung von Mieterinitiativen organisiert. Die gewählten Bezirksleitungen vertreten den Mieterverein gegenüber der Bezirkspolitik und arbeiten mit Netzwerkpartnern zusammen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung können Sie Einfluss auf die Aktivitäten des Vereins nehmen. Die Bezirksleitung informiert über die Probleme der Mieter. Aktionen werden besprochen, Informationen gegeben und Erfahrungen ausgetauscht. An den Versammlungen nehmen auch Vertreter/innen des Vorstands und der Geschäftsstelle teil. In der Mitgliederversammlung erhalten Sie so einen umfassenden Einblick in die aktuelle Arbeit des Berliner Mietervereins.

In diesem Jahr werden die Bezirksleitungen und die Delegierten zur Delegiertenversammlung des Berliner Mietervereins (BMV) neu gewählt.

Scheuen Sie sich also nicht, im Berliner Mieterverein aktiv zu werden. Nehmen Sie an der Mitgliederversammlung in Ihrem Bezirk teil. Wir freuen uns auf Sie! Bitte den Mitgliedsausweis (ersatzweise Ihr aktuelles MieterMagazin mit Adressenaufkleber) mitbringen.

Mitgliederversammlung im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Dienstag, 11. April 2023, 18:30 Uhr

Haus am Mierendorffplatz, Mierendorffplatz 19,

U 7 Mierendorffplatz

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. „Bauvorhaben auf der Mierendorff-Insel“

Referenten: Niklas Schenker, Mitglied des Abgeordnetenhauses (Die Linke) und Rainer Leppin, Vorsitzender der „Dorfwerkstadt“ Charlottenburg-Wilmersdorf

4. Aussprache & Fragen zum Referat

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Charlottenburg-Wilmersdorf

Mitgliederversammlung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

Donnerstag, 23. März 2023, 18 Uhr

Kulturhaus „Alte Feuerwache“, Theatersaal, Marchlewskistraße 6

U-Bhf. Weberwiese, Bus 240 (Wedekindstraße)

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. „Die bau- und wohnungspolitische Situation in Friedrichshain-Kreuzberg, aktuelle Informationen aus der Bezirksverordnetenversammlung (BVV)“

Referent: René Jokisch, Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wohnen der BVV

3. Diskussion zu TOP 2

4. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

7. Anträge und Verschiedenes

Bezirksleitung Friedrichshain-Kreuzberg

Mitgliederversammlung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf

Montag, 20. März 2023, 18 Uhr

Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte,

Marzahner Promenade 38

Tram/Bus: M 6, 16, 192 bis Marzahner Promenade

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. „Energiewende – Masterplan Solarcity Berlin und Mieterstromprojekte“

Referat: Frau Berit Müller, SolarZentrum Berlin

4. Aussprache zu TOP 3

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

7. Sonstiges

Für einen kleinen Imbiss und Getränke wird gesorgt.

Bezirksleitung Marzahn-Hellersdorf

Mitgliederversammlung im Bezirk Neukölln

Mittwoch, 29. März 2023, 19 Uhr

Nachbarschaftsheim Neukölln, Schierker Straße 53, 12051 Berlin

S-/U-Bahnhof Neukölln

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. a) „Mieter in Not – Was kann der Bezirk tun?“

Referate: Jochen Biedermann, Stadtrat für Stadtentwicklung,

Umwelt und Verkehr und Katharina Mayer (Koordinatorin für Mietfragen und Wohnungspolitik)

3. b) „Was können Mietende selbst tun“, Vorstellung Kiezteam

4. Aussprache zu TOP 3

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Neukölln



Mitgliederversammlung im Bezirk Pankow

Dienstag, 21. März 2023, 19:15 Uhr

(Einlass ab 19:00 Uhr)

Frei-Zeit-Haus Weißensee, Gartensaal, Pistoriusstraße 23

Bus 158, 255 (Woelckpromenade)

Tram M 1, M 2, M 4, M 5, M 10, M 13, 12, 50 (Albertinenstraße)

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. „Initiative lohnt sich – zum Wechselspiel von Mietenbewegung und Wohnungspolitik”

Referentin: Dr. Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des BMV

4. Diskussion zu TOP 3

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV und Nominierung der Delegierten zum Deutschen Mietertag vom 15.–17. Juni 2023 in Bremen

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Pankow

Mitgliederversammlung im Bezirk Reinickendorf

Donnerstag, 30. März 2023, 18.30 Uhr

Mehrzweckraum (Mensa) der Julius-Leber-Schule,

Treskowstraße 26, 13507 Berlin

U-Bhf. Alt-Tegel, Bus 124, 125, 133, 220, 222

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. „Mietenpolitische Lage in Berlin, die drei wichtigsten Punkte nach der Wahl“

Referent: Sebastian Bartels, Geschäftsführer des BMV

4. Diskussion zu TOP 3

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Reinickendorf

Mitgliederversammlung im Bezirk Spandau

Donnerstag, 6. April 2023, 18.30 Uhr

Seniorenclub Lindenufer, Mauerstraße 10 A

U-/S-Bhf. Rathaus Spandau(mit 400 m Fußweg)

Tagesordnung

1. Begrüßung: Jürgen Wilhelm, Bezirksleiter

2. „Veränderungen im Bezirk“

Stephan Machulik (SPD, angefragt)

3. Diskussion zu TOP 2

4. Bericht der Bezirksleitung

5. Aussprache zu TOP 4

6. Wahl der Bezirksleitung

7. Wahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

8. Verschiedenes

Bezirksleitung Spandau

Mitgliederversammlung im Bezirk Tempelhof-Schöneberg

Dienstag, 4. April 2023, 18:30 Uhr

Ver.di – MedienGalerie, Dudenstraße 10

U-Bhf. Platz der Luftbrücke, Bus M 43

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. „Mietenpolitische Lage im Bund und in Berlin. Was ist vom neuen Berliner Senat zu fordern?“

Referentin: Wibke Werner, Geschäftsführerin des BMV

4. Aussprache zu TOP 3

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Tempelhof-Schöneberg

Mitgliederversammlung im Bezirk Treptow-Köpenick

Mittwoch, 29. März 2023, 18 Uhr

Villa Offensiv, Hasselwerderstraße 38-40/Ecke Michael-Brückner-Straße, 1. Etage

S-Bhf. Schöneweide

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Bericht der Bezirksleitung mit Aussprache

3. „Mieten- und Wohnungspolitik nach den Berliner Wahlen. Was erwarten Mieter:innen von Senat und Parteien?“

Referentin: Dr. Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des BMV

4. Diskussion zu TOP 3

5. Wahl der Bezirksleitung

6. Wahl von Delegierten zur Delegiertenversammlung des BMV

7. Verschiedenes

Bezirksleitung Treptow-Köpenick