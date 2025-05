Neue Impulse für Aktive – Rilana Krick stellt sich vor

Neu erschienen:

Info 127: Das neue „Heizungsgesetz“ (GEG) – Was bedeuten die neuen Regelungen für Mieterinnen und Mieter?

Lang umstritten tritt am 1. Januar 2024 das Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) – das sogenannte „Heizungsgesetz“ – in Kraft. Damit werden Vorgaben für neu installierte Heizungsanlagen eingeführt. Unser Info 127 gibt Antworten auf die wichtigsten 15 Fragen.