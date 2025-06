Neu in Pankow: Das Rat & Tat Mieter:innen-Café

Erste Anlaufstelle, Austausch und solidarische Nachbarschaft



Der Berliner Mieterverein startet gemeinsam mit lokalen Initiativen ein neues Veranstaltungsformat: das Rat & Tat Mieter:innen-Café. Los geht es in Pankow, langfristig wollen wir das Café auch in weiteren Bezirken etablieren.

Was erwartet euch?

An jedem 1. Freitag im Monat laden wir von 17:00 bis 19:00 Uhr zu einem offenen, solidarischen Nachbarschaftscafé in lockerer Atmosphäre ein. Ob Fragen zur Mietsituation, Ärger mit der Hausverwaltung oder einfach Lust auf Austausch mit anderen Mieter:innen: Das Café ist ein Ort zum Zuhören, Vernetzen und Organisieren. Es soll erste Anlaufstelle sein, Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen und Mut machen, gemeinsam aktiv zu werden.

Wichtig: Es handelt sich nicht um eine Rechtsberatung – dafür ist weiterhin unsere erfolgreiche Rechtsberatung im Berliner Mieterverein zuständig. Im Café geht es um das, was davor passiert: Orientierung, Gespräch, gegenseitige Unterstützung – und konkrete Hinweise auf bestehende Initiativen im Bezirk.

Start in Pankow

Das erste Café soll voraussichtlich im August starten, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Interessierte können sich gerne melden unter: bezirke@berliner-mieterverein.de

Ort: Platzhaus Helmholzplatz, Raumerstraße 10, 10437 Berlin

Mitmachen? Sehr gern!

Du willst dich im Café engagieren, andere unterstützen oder neue Gesichter und Initiativen kennenlernen? Dann komm zu unserem Vorbereitungs-Workshop am 5. Juli – Anmeldung ebenfalls unter bezirke@berliner-mieterverein.de.