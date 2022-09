Der Beirat ist das zentrale Organ in der demokratischen und partizipativen Struktur unseres Mietervereins. Die Geschäftsführung legt Rechenschaft gegenüber dieser ehrenamtlichen Basis ab, zu der auch der ehrenamtliche Vorstand gehört. Die Mitglieder des Beirats entscheiden über zentrale Angelegenheiten wie zum Beispiel die Höhe der monatlichen Beiträge, die Aufnahmegebühr und die Erhebung von Sonderumlagen. Sie befinden zudem über die wohnungspolitischen und organisatorischen Richtlinien des Vereins auf Grundlage der Beschlüsse der Delegiertenversammlung. Die jährlich stattfindende Versammlung bereitet der Beirat gemeinsam mit den Hauptamtlichen vor.

Die Beiratssitzung: Einblicke, Diskussionen und Beschlüsse

Einmal im Monat lädt der ehrenamtliche Vorstand zur Beiratssitzung ein. Je zwei Vertreter:innen der 12 Berliner Bezirksleitungen, die Geschäftsführung und Mitarbeiter:innen der Öffentlichkeitsarbeit, Vertreter:innen der Mitarbeitenden sowie Sprecher:innen aus den Arbeitsausschüssen kommen zusammen und beraten über aktuelle wohnungs- und mietenpolitische Entwicklungen sowie Ereignisse in den Kiezen und Bezirken. Oft kommen so 20 bis 30 wohnungspolitisch Interessierte zusammen.

Vor jeder Beiratssitzung schickt die Geschäftsführung dem Gremium die Tagesordnung zu. Die Besprechung und Kontrolle von Beschlüssen sind wiederkehrende wichtige Punkte, ebenso der Bericht aus den Gremien unseres Dachverbandes, dem Deutschen Mieterbund. Bezirksleitungen präsentieren relevante Themen aus den Bezirksaktivengruppen, vermitteln Stimmungsbilder der Mitglieder und reichen Anträge ein. Häufig laden wir auch externe Expert:innen zur Sitzung ein, um komplexere Inhalte besser zu verstehen und zur Diskussion zu stellen. Auch die Hauptamtlichen bereiten Beiträge vor und stellen beispielsweise neue Studien oder neue Kampagnen und Projekte unserer Öffentlichkeitsarbeit vor, um die Bezirksgruppen zum Mitmachen zu aktivieren.

Die Beiratssitzungen dauern oft zwei bis drei Stunden, denn stets gibt es in der derzeitigen Wohnungssituation viel zu besprechen. Viele wichtige Entscheidungen zu den Leitanträgen der Delegiertenversammlung werden zunächst in der Beiratssitzung diskutiert. So hat das Gremium beispielsweise einen ersten Konsens zur Stellungnahme zum Mietendeckel erzielt oder auch die Unterstützung der Kampagne zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen für die Aufnahme in den Leitantrag der Delegiertenversammlung beschlossen.

Die Arbeit des Beirats lebt vom persönlichen Austausch und den lebendigen Debatten. Während der Corona-Pandemie hat auch beim BMV das Gremium gelitten, denn in den Online-Treffen kam dieses Gefühl nur selten auf. Wir hoffen sehr, dass der Beirat bald wieder in Präsenz tagen kann.

Mitmachen

Sie wollen mitdiskutieren? Schauen Sie in Ihrem Bezirk, wo die monatlichen Bezirksaktiventreffen stattfinden und stellen Sie sich auf der kommenden Bezirksmitgliederversammlung 2023 als Mitglied der Bezirksleitung zur Wahl oder lassen Sie sich als Delegierte:r aufstellen und entscheiden Sie mit über die Leitanträge des BMV. Wohnen ist Daseinsvorsorge und eines der wichtigsten gesellschaftlichen Politikfelder. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!