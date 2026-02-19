Bezirkswahlen: Engagiert vor Ort, stark im Verein – kandidiere für die Bezirksleitung!

In den kommenden Monaten werden bei den Bezirksmitgliederversammlungen des Berliner Mietervereins neue Bezirksleitungen und Delegierte gewählt. Dafür suchen wir engagierte Mitglieder, die Lust haben, die mietenpolitische Arbeit in ihrem Bezirk aktiv mitzugestalten.

Die Bezirksleitung besteht aus drei Personen pro Bezirk und arbeitet eng mit anderen Aktiven und Hauptamtlichen zusammen. Gemeinsam setzt ihr euch für eine mieter:innenfreundliche Politik ein und bringt Themen aus den Kiezen in den Verein.

Auch die Delegierten werden neu gewählt: Auf der jährlichen Delegiertenversammlung entscheiden sie gemeinsam mit den Bezirksleitenden über die wohnungs- und organisationspolitischen Leitlinien des Berliner Mietervereins. Darüber hinaus sind alle Mitglieder eingeladen, sich bei den monatlichen Bezirksaktiventreffen einzubringen und die Bezirksleitungen beim Engagement für eine mieter:innenfreundliche Politik zu unterstützen.

Warum Bezirksleitung?

Als Teil der Bezirksleitung gestaltest du konkret die mietenpolitische Arbeit im Bezirk für den Berliner Mieterverein. Du bringst eigene Ideen ein, vernetzt Menschen und unterstützt Initiativen im Bezirk.

Was die Rolle besonders macht:

Du planst und moderierst die Bezirksaktiventreffen und stärkst damit das Engagement vor Ort.

Du bist Sprachrohr zwischen Nachbarschaft und Verein – und setzt lokale Themen auf die wohnungspolitische Agenda des Vereins.

Du arbeitest im Team aus zwei weiteren Bezirksleiter:innen sowie Aktiven, Kooptierten und Hauptamtlichen.

Du entwickelst und bildest dich persönlich weiter, zum Beispiel in Moderation, Organisation und politischer Kommunikation.

Dein Handlungsfeld – vielfältig und flexibel

Organisation und Koordination

Planung, Durchführung und Nachbereitung von Aktiventreffen sowie einer jährlichen Bezirksmitgliederversammlung

Überblick über laufende Aktivitäten, Initiativen und Zuständigkeiten im Bezirk behalten

Abstimmung und Verwaltung des Bezirksbudgets gemeinsam mit der Geschäftsstelle

Teilnahme an der jährlichen Delegiertenversammlung – dem zentralen Entscheidungsgremium für wohnungs-, mietenpolitische und organisatorische Leitlinien des Vereins.

Kommunikation und Vertretung

Vertretung des Bezirks im Beirat

Weitergabe wichtiger Informationen an Aktive im Bezirk

Vernetzung mit Initiativen, Hausgemeinschaften und Mieter:innen

Regelmäßiger Austausch mit anderen Bezirksleitungen und der Geschäftsstelle

Aktivierung und Gruppenentwicklung

Gewinnung neuer Aktiver und Begleitung beim Einstieg in die Bezirksarbeit

Förderung von Beteiligung, Eigeninitiative und Verantwortungsübernahme in der Bezirksaktivengruppe

Politische und inhaltliche Arbeit

Unterstützung von Mieter:innen bei Aktionen, Rat und Tat Nachbarschaftscafés

Mitwirkung an Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen im Bezirk

Austausch mit Politik und Verwaltung sowie strategische Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle

Was du mitbringst

Du musst nicht alles können – entscheidend sind Motivation, Lust auf Mietenbewegung, Freude an Teamarbeit sowie politisches Engagement.

Besonders wertvoll sind

Interesse an mietenpolitischen Themen und wohnungspolitischen Auseinandersetzungen

Freude an Organisation, Moderation und Kommunikation

Eine solidarische und wertschätzende Haltung gegenüber Mieter:innen, Aktiven und Kooperationspartner:innen

Offenheit für gemeinsame Verantwortung und unterschiedliche Perspektiven

Deine Vorteile als Bezirksleitung

Gestaltungsspielraum: Du entscheidest mit, welche Projekte, Initiativen und Aktionen du voranbringst.

Du entscheidest mit, welche Projekte, Initiativen und Aktionen du voranbringst. Teamwork: Du bist Teil eines engagierten Teams aus Aktiven und Hauptamtlichen.

Du bist Teil eines engagierten Teams aus Aktiven und Hauptamtlichen. Einfluss: Du bringst lokale Anliegen in den Verein und in politische Gremien ein.

Du bringst lokale Anliegen in den Verein und in politische Gremien ein. Weiterentwicklung: Schulungen, Austauschformate und Begleitung unterstützen dich in deiner Rolle.

Schulungen, Austauschformate und Begleitung unterstützen dich in deiner Rolle. Sichtbarkeit und Wirkung: Du erlebst direkt, wie Engagement vor Ort Veränderungen anstößt.

Zeitlicher Rahmen und Unterstützung

Der zeitliche Aufwand variiert je nach Bezirk, politischer Lage und eigener Kapazität: In der Regel finden monatlich eine Beiratssitzung sowie ein Treffen der Bezirksaktivengruppensitzungen statt.

Du bist nicht allein: Zwei Stellvertreter:innen, Kooptierte, Bezirksaktive und die Hauptamtlichen aus der BMV-Geschäftsstelle unterstützen dich.

Schulungen, Workshops und regelmäßige Austauschformate begleiten dich in deiner Arbeit.

Wichtig

Die Bezirksleitung lebt von Vielfalt: Unterschiedliche Erfahrungen, Fähigkeiten und Perspektiven sind ausdrücklich willkommen und eine große Stärke der Bezirksarbeit im Berliner Mieterverein.

Du möchtest dich zur Wahl stellen oder hast noch Fragen? Dann melde dich gern bei Rilana Krick, unserer Koordinatorin für Ehrenamt, Initiativen und Nachwuchs – telefonisch unter 030 226 26 146 oder per E-Mail an bezirke@berliner-mieterverein.de.

Wir freuen uns auf dich – gemeinsam für Berliner Mieter:innen!



